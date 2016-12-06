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Давыдов, Вамбольт и еще 3 молодые звезды ФНЛ, о которых вы не знаете

Денис Давыдов

Клуб: «Спартак-2»

Возраст: 21

Позиция: нападающий

На кого похож: Смолов

Статистика: 17 матчей, 6 голов

Пару лет назад тогдашний тренер «Спартака» Мурат Якин, понимая, что ничего уже не теряет, начал обильно вливать в состав молодых игроков. Наиболее яркой фигурой тогда стал совсем юный Давыдов. Федун успел прозвать парня «русским Месси», а вся Россия наблюдала за техникой и голевым чутьем юнца. Казалось, что это явление даже покруче Дзагоева образца 2008 года, но тот сезон закончился, и Денис начал полировать скамейку запасных. Теперь форвард – стабильный игрок основы второй команды «Спартака». Он все еще молод, стал более уверенным в себе и уже наколотил 6 голов в первенстве ФНЛ. В том числе благодаря достижением Дениса красно-белые держатся в лидирующей группе чемпионата.

В данный момент футболист не думает о возвращении в первую команду: «Пока о первой команде не разговаривал ни с Массимо Каррерой, ни с Евгением Бушмановым». Возможно, все изменится зимой, когда спартаковцы соберутся после новогодних праздников, но если итальянцу действительно выделят солидные деньги на трансферы, то Давыдову и впрямь лучше пока сосредоточиться на «Спартаке-2». По крайней мере, тут у него многое получается.

Александр Трошечкин

Клуб: «Факел»

Возраст: 20

Позиция: полузащитник

На кого похож: Глушаков

Статистика: 19 матчей, 1 гол

Первый футболист в истории воронежской команды, который, возможно, удостоится чести выйти в составе сборной ФНЛ. Являясь воспитанником школ «Локомотива» и «Динамо», Трошечкин отправился в Махачкалу, где звезд с неба не хватал. Его дальнейшей остановкой была Махачкала, где уже закончилась эпопея со звездами, ушедшими в небытие, но стать игроком основы у Александра не получилось – пришлось менять команду. В «Ростове» он выступал за молодежный коллектив: «Я тренировался с основным составом, жил в корпусе главной команды. Ради игровой практики меня спускали в дубль. Но мы с Курбаном Бекиевичем еще в конце зимы поговорили, он советовал найти клуб, где я смогу чаще выходить на поле».

В итоге Трошечкин на правах аренды перебрался в «Факел», в составе которого по-настоящему заблистал, став одним из ключевых футболистов команды. Его гол в кубковом матче против «Терека» чуть было не принес победу воронежцам, но «Факел» все-таки вылетел на стадии 1/16 финала, проиграв грозненцам по пенальти. Тем не менее, Трошечкин от тура к туру заявляет о себе, и, возможно, к концу сезона Бердыев захочет вернуть полузащитника обратно в Ростов.

Денис Вамбольт

Клуб: «Балтика»

Возраст: 21

Позиция: вратарь

На кого похож: Джанаев

Статистика: 13 матчей, 14 пропущенных голов

Этому парню сейчас мало кто завидует. Тащить со дна команду – дело непростое. В начале сезона у «Балтики» получил травму основной вратарь Михаил Барановский. Его сменщиком стал молодой Денис Вамбольт, который почти сразу же, в сентябре, получил приз зрительских симпатий от калининградских болельщиков.

Он уже отстоял два «сухаря», и, если бы не случилось разгромного поражения его команды от «Динамо» (0:3), то статистика Дениса была бы просто на уровне космоса, учитывая откровенно слабую линию обороны у калининградцев. Впрочем, у «Балтики» проблем хватает и в нападении, от того и очки даются им с трудом. И тут уж никак не обвинить Вамбольта, закончившего первый круг с показателем 1.18 пропущенных мячей за игру.

Георгий Мелкадзе

Клуб: «Спартак»-2

Возраст: 19

Позиция: нападающий

На кого похож: Кокорин

Статистика: 15 матчей, 6 голов

Еще один молодой футболист из системы «Спартака», который не смог дотянуть до уровня основы. Но, в отличие от Давыдова, Мелкадзе долгое время считался «одним из». В этом сезоне он окончательно окреп и стал одним из ключевых элементов в построениях спартаковского дубля. Сейчас Мелкадзе доволен, что получает постоянную игровую практику и забивает далеко не только по праздникам, хотя и осознает: уровни РФПЛ и ФНЛ – абсолютно разные.

Тем не менее, уходить куда-либо он не собирается: «Спартак» для меня на первом месте. А кроме того, я не вижу смысла уезжать из родного города, где у меня семья и друзья. Ради чего? Уверен, что выигрывать трофеи я смогу и здесь». Учитывая, что не так давно «Спартак» продлил контракт с игроком до 2019 года, то шанс выиграть что-то с красно-белыми у Георгия наверняка будет.

Алексей Грицаенко

Клуб: «Луч-Энергия»

Возраст: 21

Позиция: защитник

На кого похож: Игнашевич

Статистика: 24 матча, 3 гола

Воспитанник дальневосточной команды в этом сезоне стал основным игроком. С него начинаются атаки команды, на него возлагаются надежды в борьбе на «втором этаже». К тому же, Грицаенко уже забил 3 мяча в ворота соперников, что для центрального защитника – большая редкость. Голеадорские навыки у игрока неспроста – в молодежной команде он действовал в центре поля: «Я всегда играл в центре полузащиты. Мне очень нравилась эта позиция на поле. Потом к нам (в молодежную команду «Луча-Энергии» – прим.) пришел тренер Анатолий Агрофенин и начал со мной постоянно работать, начал объяснять, доказывать, что моя позиция – центральный защитник».

Пережив период кризиса (прежде всего финансового), когда «Луч» в полном составе катался на поездах и метро до Воронежа и обратно, Алексей вместе с командой словно восстает из пепла. Владивостокские ребята уже в первой десятке команд ФНЛ и пока не думают на этом останавливаться. Во всяком случае, за тыл им можно не беспокоиться.

***

Вряд ли эти футболисты входят в планы Станислава Черчесова на ближайшие полтора года. Однако в 2020 году, когда будет чемпионат Европы, кто-то из этих ребят вполне может пробиться в состав сборной.

Но это будет совсем другая история – и совсем другая национальная команда.

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Россия. ФНЛ ФНЛ Спартак-2 Луч Балтика Факел Давыдов Денис Вамбольт Денис Трошечкин Александр Мелкадзе Георгий Грицаенко Алексей
Комментарии (10)
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VITPO
1481021321
Все притянуто за уши!
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Александ1982
1481022137
интересно, кто-то из них пойдет выше?
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Денис Беневольский
1481022948
Давыдов только что играл в основе первого Спартака против Крыльев. И в интервью чемпу говорил о том, что готов играть в основе Спартака первого, на минуточку .
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Kulimen
1481026960
Новый Кокорин растет)
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Kuban23
1481027118
Все верно весь молодняк России сейчас растет в ФНЛ... А потом будут задавать вопросы что в Сборной некому играть, потому что по уровню не тянут.
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D'achkov
1481121319
давыдов бист
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AleksDeks
1482576541
Он еще будет давить вот увидите)))
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евгений сергеевичч
1491397809
Ну если на кокорина похож то добра не жди
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tilvan
1491577907
какие там звезды в ФНЛ? в РФПЛ и то звезд почти нет
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bset
1492065561
Если Грицаенко так хорош, почему ни один клуб РФПЛ им еще не заинтересовался?
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