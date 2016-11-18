Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

Препарат: бромантан

Кто попался: Егор Титов

В 2004-й год болельщики «Спартака» вступали с надеждами на лучшее – во главе новый опытный тренер Невио Скала, скоро подоспеет и ожидаемое усиление состава. Кошмар прошлого сезона с десятым итоговым местом ни за что не должен повториться. Но в январе грохнула новость – лидера отстранили от футбола на целый год, а без него «Спартак» смотрелся еще хуже прежнего. Клуб с треском вылетел весной из Кубка УЕФА, тогда же попал в полосу из шести поражений подряд, а летом не сумел пройти через Кубок Интертото и лишился тренера. Вдобавок к этому, Титов не смог помочь еще и сборной России, которая первой вылетела с Евро-2004.

Подробности бромантанового ужаса вскрылись через год: «Спартак» кормили запрещенными веществами при главном тренере Чернышове. Обо всей компании, стоявшей тогда во главе клуба и его медицинского штаба, по сей день вспоминают с содроганием: президент Червиченко, тренеры Чернышов и Юран, врачи Щукин и Катулин у всех давно ассоциируются с допинговым скандалом вокруг «Спартака». Расхлебывать все это уже после отставки тренерского штаба пришлось Владимиру Федотову, с которым команда проходила через барокамеры и тренировалась всего по 10-20 минут в день, потому что на большее банально не хватало сил. Титова поймали после первого стыкового матча за выход на Евро-2004, когда Россия принимала Уэльс. Он не сыграл в той встрече, но к несчастью угодил на допинг-контроль. И попался.

Препарат: марихуана

Кто попался: Александр Тихоновецкий

Если бы в середине 2000-х Интернет уже обжился мемами, то нападающий «Луча-Энергии» стал бы их главным героем в нашей стране. «Сходил в ночной клуб, называется», – с досадой вспоминал потом Тихоновецкий. За марихуану игрока выгнали из футбола на восемь месяцев, но воспоминания все равно никуда не делись – и сейчас этот футболист у многих ассоциируется с той самой дисквалификацией, ему даже посвятили песню.

Как еще реагировали? «Когда я получил дисквалификацию за употребление марихуаны, мне звонили десятки незнакомых людей – просто, чтобы поддержать. В то время для меня это было крайне важно. Иногда выкрики с трибун даже задевают – с трудом одергиваю себя, чтобы не ответить резко», – вспоминал Тихоновецкий. После дисквалификации он стал дальше играть в футбол примерно с тем же невыдающимся уровнем результативности, а несколько лет назад завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Луча-Энергии».

Препарат: судафед

Кто попался: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий

В 2009-м защитники ЦСКА едва не схлопотали двухлетнюю дисквалификацию, но в ситуации здорово разобрались клубные юристы. Оба игрока попались после матча против «МЮ», допинг-пробы показали четко: Игнашевич и Березуцкий принимали судафед, который хоть и не являлся допингом (его запретили как раз в самом конце 2009-го), но при употреблении в больших дозах образует катин, который как раз запрещен. Препарат принимался для лечения простуды, но должен был быть внесен в специальный лист, а врачи ЦСКА этот момент прохлопали.

Однако юристы сработали блестяще – вместо дисквалификации на два года Игнашевич и Березуцкий пропустили один матч Лиги чемпионов и получили штрафы в размере 25 тысяч евро. Отличная работа.

Препарат: фуросемид

Кто попался: Артур Нигматуллин

Едва отгремело «дело Игнашевича и Березуцкого», как ЦСКА вляпался в новый допинговый скандал, но тут уже никакие юристы помочь не могли. Комиссия ВАДА нашла у молодого вратаря фуросемид и в первой пробе и в повторной. История, конечно, вышла как раз для острословов и юмористов в комментариях: став весить аж 98 кг, Нигматуллин принял таблетки от похудения, которые ему дала его бабушка после того, как внук отказался от ее пирога. Как вспоминал сам голкипер, лишний вес появился после отпуска в Таиланде, а сгонять его надо было срочно. В тех таблетках и содержался фуросемид.

В УЕФА сентиментальностью страдать не стали – Нигматуллину впаяли почти год дисквалификации. Голкипер, которым еще в 16-летнем возрасте интересовались «Ливерпуль», «Валенсия» и «Порту», был вынужден до конца 2010-го играть в футбол только на приставке – не пускали даже в КФК. Сейчас дела идут куда лучше: Нигматуллин играет за «Тосно» и вместе со своим клубом рвется в Премьер-лигу.

Препарат: дексеметазон

Кто попался: Руслан Камболов

Нигматуллин тогда был совсем молодым парнем, и ошибку вполне можно списать на возраст. Но 25-летний полузащитник «Рубина» едва не повторил тот же путь, не рассказав клубным врачам о своей проблеме. За несколько дней до игры казанцев против «Уфы» Камболов отравился в суши-баре, но медштабу ничего не сообщил – боялся, что не поставят на игру. Решил все сделать проще – съездил в больницу, где получил укол дексаметазона.

Все бы ничего, да только дексаметазон официально запрещен ВАДА, а допинг-проба после этой игры как раз показала наличие этого вещества. Однако руководство «Рубина» отрицает, что в клуб вообще поступали какие-то официальные распоряжения, а Камболов как играл за клуб, так и играет до сих пор.

С дексаметазоном в российском спорте была связана история восьмилетней давности, когда на нем попалась биатлонистка Татьяна Моисеева, однако позже было доказано, что препарат был использован для лечения офтальмологических заболеваний

Кого подозревали: Сергей Петров

Если с Камболовым история странноватая, но в принципе понятная, то слухи вокруг защитник «Краснодара» – просто готовый анекдот. Тоже никаких официальных заявлений, а по неофициальным данным Петрова готовы были привлечь за употребление допинга еще в «Зените», где футболист играл … пять лет назад. «Полный бред», – отреагировал игрок. – «О чем речь, если я в «Зените» даже никогда допинг-пробы не сдавал?». На этом история и закончилась.

Кого подозревали: «Ростов»

2016-й вообще войдет в историю как год, когда российских спортсменов изо всех сил трясли антидопинговые службы. Футбол не находился в эпицентре допинговых истерик, но визит ФИФА на один из матчей с последующим вызовом для прохождения теста сразу 11 человек из «Ростова» после победы над «Динамо» (3:1) – не имел никаких аналогов. Глава меддепартамента позже сказал, что проверка была спланированной и внезапной, мол, слухи указывали на то, что в «Ростове» балуются мельдонием. Ага, как же, из-за этого ростовчане и бились за чемпионство до последнего тура. Но сами игроки, конечно же, были чисты и совершенно никак по этому поводу не переживали.

Препарат: кокаин

Кто попался: Роман Еременко

Уже шесть недель лидер ЦСКА и сборной Финляндии обходится без футбола. Романа Еременко отстранили сначала на 30 дней «по подозрению в употреблении запрещенного вещества», затем продлили дисквалификацию, таинственно молчали или отделывались общими фразами, а потом, наконец, вынесли приговор. Изначально версии были разные: от допинга до наказания за незаконный переход из «Рубина» в ЦСКА. Сегодня все стало ясно: игрок отстранен на два года от футбола за употребление кокаина.