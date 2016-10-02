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  • «Водитель автобуса отказывался нас возить, тренеры бастовали». Когда снова кончатся деньги у «Луча-Энергии»?

«Водитель автобуса отказывался нас возить, тренеры бастовали». Когда снова кончатся деньги у «Луча-Энергии»?

Перед выборами РФС к едва слышным крикам о помощи из Владивостока прислушался Виталий Мутко. Министр спорта поговорил с губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским и подписал «Лучу» похоронку. «Он говорит: «Я могу дать 150 миллионов, но больше никак. У меня бюджет, я не могу содержать команду», – цитирует Мутко. – Предложил ему собрать малый бизнес, но малым бизнесом дело не обойдется. Серьезные компании давали деньги, но в «Русгидро» пришел новый руководитель – и они перестали давать средства».

Футболисты «Луча» на тот момент уже бойкотировали тренировки и грозили не выйти на матч со «Спартаком-2». Руководство края заклеило финансовую дыру 30-миллионным пластырем, игрокам выплатили две зарплаты, и матч с красно-белыми состоялся. Бунт во Владивостоке утих.

– Ситуация была такая, что офис не работал, тренеры детской школы тоже бастовали. Водитель автобуса отказывался нас возить, – рассказывает о буднях голкипер «Луча» Илья Гаврилов. – Этим людям не выплатили зарплату месяцев за пять. Потом [к бойкоту] подключилась основная команда, после чего в течение двух дней руководство клуба начало решать проблемы.

– Матча против «Спартака-2» действительно мог не состояться? Говорили, что нет денег на аренду стадиона.

– Насколько я знаю, что с ареной все же договорились, но если бы нам до игры не стали выплачивать зарплату, то мы бы просто не вышли на поле. До этого момента мы просто не могли достучаться до руководства региона. Когда они услышали нас, то обсудили сложившуюся ситуацию.

– Что за история с квартирами, из которых выгоняют игроков?

– Не то чтобы выгоняют, мы тут живем не в квартирах, а в гостинице. Мы вернулись с выездных игр, и два часа нас не хотели заселять, так как у «Луча» есть долги перед гостиницей. Директор клуба договаривался с ректором ВУЗа (гостиница расположена в общежитии – Ред.). Вроде как и власти региона контролировали эту ситуацию. А так нас никто не выгонял, но без денег мы максимум смогли бы прожить в наших апартаментах до середины сентября.

– Сейчас финансовые проблемы решаются?

– Закрыли нам часть долгов по зарплатам, а также обещали быстро решить вопрос с премиальными по прошлому сезону. Власти региона хотят как можно скорее стабилизировать ситуацию в коллективе, чтобы в клубе получали зарплаты регулярно хотя бы не с такими большими задержками. Игроки верят, что все наладится, ведь к нам на встречу пришли такие серьезные люди.

– Тем не менее, «Луч» уже не первый год на грани закрытия. Сейчас было совсем критично.

– Мысли двоякие были, если честно. Не хотелось верить в самоеплохое, не хотелось так терять команду. Старался верить в хорошее решение до конца, ведь в прошлом сезоне была похожая ситуация, но все решилось. Да, со скрипом, но мы тогда прошли лицензирование. Сейчас трудно, но ситуация понемногу выравнивается. Надеемся только на лучшее.

– Вы и в «Роторе» сталкивались с проблемами с финансами. В ФНЛ сейчас с деньгами вообще туго?

– В «Роторе» было совсем плохо – клуб обанкротили. Все игроки, тренерский штаб и персонал остались без денег: без зарплат и премиальных за полгода. Просто не хотелось бы сейчас терять затраченные силы и время. А по поводу других клубов: проблемы у многих команд, даже у тех, кто не так давно был в элите. «Кубань», «Мордовия» и то же московское «Динамо». Поэтому все не слишком приятно, но все понимают, что кризис есть кризис. Мы не опускаем рук и ждем, что будет с «Лучом» дальше.

Проблем «Лучу» добавил агент Дмитрий Кигинько. 10 ноября по его иску состоится слушание дела о банкротстве клуба. Аналогичный иск он подавал в отношении «Волги», требуя 16,2 млн рублей, которые ему якобы задолжали в виде вознаграждения за переходы игроков, и 841,3 тысячи рублей – проценты за использование чужих денежных средств. Тогда Кигинько отозвал иск, видимо, ситуацию решили полюбовно. У «Луча» свободных средств на подобные хитрости нет.

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Россия. ФНЛ Интервью Луч Гаврилов Илья
Комментарии (2)
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343443
1475394409
«Луч» уже не первый год на грани закрытия
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vasiok74
1475421903
выплывай Луч.удачи.
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