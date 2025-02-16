Анчелотти выругался из-за судейства в игре с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по ходу матча 24-го тура Примеры с «Осасуной» (1:1) дважды протестовал после эпизодов в чужой штрафной с участием Винисиуса, говоря: «Это три пенальти».
После этого главный судья Хосе Мунуэра Монтеро подошел к итальянцу и показал желтую карточку, сказав: «Вы должны говорить со мной с уважением».
«Но это ясно, это очевидный пенальти», – настаивал Анчелотти. Затем, согласно субтитрам к трансляции Movistar, оставшись на скамейке запасных, он громко выругался: «Да пусть идет на хер».
За это итальянец не был наказан уже отошедшим от него судьей. Однако его сын Давиде, второй тренер команды, жестом попросил Карло сесть на скамейку и успокоиться.
- Анчелотти получил предупреждение на 21-й минуте. Он несколько раз указал арбитру, что тому следовало назначить пенальти за попадание мяча в руку защитнику Хуану Крусу.
- Также в первом тайме встречи Монтеро удалил полузащитника мадридцев Джуда Беллингема за разговоры. В протоколе судья написал, что футболист «Реала» произнес в его адрес нецензурное высказывание. Сам англичанин отметил: «Я не сказал судье ничего плохого. Очевидно, что произошла ошибка. Это было не оскорбление, это было мое личное высказывание».
- «Реал» намерен опротестовать красную карточку Беллингема.