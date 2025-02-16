Анчелотти выругался из-за судейства в игре с «Осасуной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти по ходу матча 24-го тура Примеры с «Осасуной» (1:1) дважды протестовал после эпизодов в чужой штрафной с участием Винисиуса, говоря: «Это три пенальти».

После этого главный судья Хосе Мунуэра Монтеро подошел к итальянцу и показал желтую карточку, сказав: «Вы должны говорить со мной с уважением».

«Но это ясно, это очевидный пенальти», – настаивал Анчелотти. Затем, согласно субтитрам к трансляции Movistar, оставшись на скамейке запасных, он громко выругался: «Да пусть идет на хер».

За это итальянец не был наказан уже отошедшим от него судьей. Однако его сын Давиде, второй тренер команды, жестом попросил Карло сесть на скамейку и успокоиться.