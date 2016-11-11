«Мы собрали с команды мелочь и пошли в «Макдоналдс». Нам даже теплые куртки не выдали». Чем запомнится 21-й тур ФНЛ

«Приглашаем на снежную разминку!». Как болельщики и Побегалов спасли матч в Ярославле

«Внимание всех, кто любит нашу родную команду! Приглашаем на снежную разминку! Накануне в нашем городе прошел снежный буран. Приходите, расчистим поле вместе», – буквально несколько дней назад с похожим призывом к своим почитателям обратилась «Луч-Энергия». Теперь за лопаты пришлось взяться игрокам «Шинника». Ярославским игрокам с погодой не везет больше всех: в прошлом матче с «Зенитом-2» жесточайшая метель накрыла игроков прямо во время встречи. Тот матч доиграли с грехом пополам. Игра же с «Волгарем» оставалась под большим вопросом.

«Было душевно, все по-доброму, по-семейному, весело и даже забавно», – заявил болельщик «Шинника» Денис. Вместе с ним поле расчищал наставник «черно-синих» Александр Побегалов. Газон удалось полностью расчистить в самый последний момент, после чего прищуривавшиеся от мороза игроки вышли на поле.

«Ради такого «Шинника» стоит выходить и чистить поле. Ждем сегодня только победы!» – болельщик Дмитрий был полон оптимизма. Его любимая команда открыла счет в середине второго тайма: голом отметился Владислав Сиротов. Прибавляющий на глазах хавбек отметился третьим забитым мячом в четырех матчах! Однако когда до победы оставалось продержаться несколько минут, всплыла новая проблема «Шинника» – стандарты.

Из-за плохой игры в этом компоненте на лавку был усажен основной голкипер ярославцев Дмитрий Яшин. Сменивший его Александр Малышев был бессилен после удара форварда «Волгаря» Сергея Веркашанского. 1:1, «Волгарь» продолжает держаться в шаге от зоны вылета.

Сумасшедший дом в Краснодаре. «Кубань» все ближе к «стыкам»!

Весь первый круг «Кубань» то окуналась в зону вылета, то ненадолго выныривала оттуда. Угроза вылета в ПФЛ становилась все более осязаемой. На фоне регулярных поражений, болельщики вовсю обсуждали будущее банкротство клуба. Все это было буквально три недели назад. Все это, похоже, осталось в прошлом. В самый тяжелый момент вокруг «Кубани» объединились все: болельщики, фортуна и даже другие клубы.

«Я бы хотел поблагодарить баскетбольный «Локомотив-Кубань». Нам было очень непросто после дальней поездки во Владивосток, но они выручили, предоставив нам свое оборудование для восстановления», – начал свою пресс-конференцию тренер Евгений Калешин. – «Не могу не сказать отдельное спасибо нашим докторам. Травмированные футболисты «Кубани» очень быстро возвращаются в строй и помогают команде вылезти со дна таблицы». Наконец, на стадион вернулся болельщик. На матче со «Спартаком-2» краснодарцев гнали вперед 5000 фанатов!

Первый тайм – лучший тайм «Кубани» в сезоне! У команды Евгения Калешина получалось прессинговать юных спартаковцев, которые откровенно растерялись. Голы Алейника, Гогниева и Хубулова отправили «красно-белых» в нокдаун – 3:0! Однако во втором тайме все кардинально изменилось.

«Мы потратили на дорогу из Владивостока 41 час. Во втором тайме у нашей команды кончились силы. «Спартак-2» начал спокойно выходить из обороны в атаку и создал нам немало трудностей», – поведал нападающий «Кубани» Спартак Гогниев. Его команда пропустила два мяча подряд и была близка к третьему. Защитник Клещенко сфолил на японце Синодзуке прямо в своей штрафной. Судьбоносный пенальти вызвался бить Денис Давыдов, и тут свое веское слово сказал Евгений Помазан – голкипер «Кубани» отразил удар! Окрыленные «желто-зеленые» побежали вперед и довели дело до разгромной победы. 5:2, краснодарцы обретают долгожданный шанс включиться в борьбу за «стыки»!

«Собрали всю мелочь и покушали в «Макдоналдсе». Невероятные приключения игроков «Луча» в Воронеже

После победы над «Кубанью» игроки «Луча» светились от счастья. В последних матчах владивостокцы набрали 20 очков из 27 возможных и уже начинают обживаться в верхах таблицы. Но уже на следующий день стало понятно: продлить победную серию будет почти невозможно. Руководство «Луч-Энергии» заставило игроков питаться и ехать в Воронеж за свой счет. «Я уже не первый год играю в футбол, но никогда с таким отношением к себе не сталкивался», – сетовал капитан команды Алексей Ребко.

Игроки «Луча» добирались до Воронежа с пересадкой в Москве. В столице их поджидали первые серьезные трудности. «Мы всей командой собрали всю мелочь и сели покушать в «Макдоналдс». Выходить оттуда не хотелось, ведь нам так и не выдали теплые куртки. Быстрыми перебежками мы оказались в метро, добрались до Павелецкого вокзала и сели в поезд», – рассказал голеадор «Луча» Иван Столбовой с улыбкой на лице. Тогда же игрокам было не до веселья.

«Факел» очень здорово выступает в этом сезоне. Но еще никогда воронежцы не считались столь явными фаворитами! Моменты были у Дмитрия Тихого и Саталкина; очень активен был воспитанник «Спартака» Александр Козлов. «Факел» атаковал, атаковал и... проиграл. Единственный гол на исходе часа игры забил хавбек гостей Сергей Пономаренко – 0:1!

«Полузащита сегодня выглядела крайне слабо. И Мурнин, и Альшин с Козловым сыграли плохо. Однозначно, мы провели худший матч в сезоне», – резюме Павла Гусева не обнадеживает. Равно как и календарь: в субботу «Факел» ждет «Спартак-2» и жесточайшая московская метель.

Жизнь налаживается! Как «Сокол» выбирался из зоны вылета

«Во славу тебе поем этот гимн, «Сокол» Саратов! Ты никогда не будешь один, «Сокол»! Саратов!» – подпевали болельщики, собравшиеся на стадионе «Локомотива». Их традиционно было немного – 720 человек, однако именно они во многом повлияли на исход матча со «Спартаком».

Положение нальчан и саратовцев крайне тяжелое. После неплохого старта «Спартак» впал в затяжной кризис: из кубка России команда вылетела, а в ФНЛ одержала одну победу в последних девяти матчах. «Сокол» же потерпел всего 5 поражений – меньше всех, за исключением первой тройки. Молодая команда Вадима Хафизова показывает симпатичный футбол, местами похожий на тот, что демонстрирует «Спартак-2». Оттого нахождение саратовцев в зоне вылета – один из главных сюрпризов первого круга.

«Сокол» начал удивительно слабо. Бойкая задиристая команда Хафизова легко позволяла нальчанам создавать моменты, один из которых закончился закономерным голом. По истечении часа Саратов уступал – 0:1! Уступал, пока в дело не вступили болельщики. «Победили мы благодаря мужику, который начал выбивать почву из-под ног у главного тренера «Спартака» и его игроков», – заявил один из присутствовавших на матче.

С давлением трибун «Спартак» откровенно не справился. Обыкновенный навес Семенова с правого фланга, удар капитана Владимира Романенко – и нальчанам был поставлен шах – 1:1! Гости тут же потеряли инициативу, поникли на глазах. Их оппоненты почувствовали запах крови, обрели свойственный молодости кураж и дожали нальчан. Форвард «Сокола» Виталий Галыш нанес плохой удар, который трансформировался в голевой пас на Алексея Домшинского – 2:1! Игроки и болельщики «Сокола» готовы были утонуть в объятиях. Саратов наконец-то вне зоны вылета. Жизнь налаживается!

Опять не угадал. Почему поражение «Нефтехимика» от «Динамо» имеет тренерский оттенок

Нижнекамские болельщики продолжают беспощадно критиковать Рустема Хузина. Главный тренер пару недель назад уже порывался уйти в отставку – да только руководство не дало. В матче с «Динамо» наставник не угадал со стартовым составом. «Еще по ходу первого тайма мне пришлось заменить Кортаву, поскольку у него не пошла игра. Кроме того, во вторые 45 минут я выпустил Решетникова, после чего у нас появились опасные моменты со стандартов», – косвенно подтвердил свои ошибки Хузин.

Именно Кортава решил судьбу матча. На 6-й минуте мяч попал в руку центрфорварду «Нефтехимика», и Евгений Луценко с пенальти забил свой первый гол в сезоне – 0:1! Во втором тайме Луценко опередил ошибшегося вратаря «Нефтехимика» и заставил того пойти на фол последней надежды. «Наш форвард сегодня заслуживает самой высокой оценки», – Юрий Калитвинцев четко дал понять, благодаря кому динамовцы увезли из Нижнекамска 3 очка.

В ворота «Нефтехимика» вместо удаленного Самохвалова встал хавбек Леонид Решетников. Полевой игрок тут же пропустил гол после удара Катрича, но мгновением ранее вингер «Динамо» забрался в офсайд. 0:1, победа «бело-голубых» на классе. Следующая остановка – Калининград!

Результаты матчей 21 тура ФНЛ:

«Нефтехимик» – «Динамо» – 0:1

«Сибирь» – «Тамбов» – 2:0

«Енисей» – «Балтика» – 2:1

«Тюмень» – «Зенит-2» – 1:0

«Шинник» – «Волгарь» – 1:1

«Мордовия» – «Тосно» – 0:2

«Сокол» – «Спартак» Нч – 2:1

«Факел» – «Луч-Энергия» – 0:1

«Кубань» – «Спартак-2» – 5:2

«Химки» – «СКА-Хабаровск» – 0:0

Цифры:

1 очко за матч в среднем набирает «Спартак» Нальчик. Этого вряд ли хватит, чтобы остаться в ФНЛ.

2 домашних поражения потерпела «Кубань» в этом сезоне. В последних матчах краснодарцы и вовсе исключительно побеждают.

3 последних выездных матча из 4-х «Луч-Энергия» выигрывала у «Факела».

8 месяцев «Балтика» не побеждает в гостях! В последний раз это случилось 16 марта в матче с нижегородской «Волгой» (0:1)

10 матчей подряд не побеждает «Волгарь». Хуже серия по ходу текущего сезона только у двух главных аутсайдеров ФНЛ.

14 матчей подряд не выигрывает «Нефтехимик». В них нижнекамцы набрали всего три очка!

41 час ехали футболисты «Кубани» из Владивостока!

383 минуты не пропускают «Химки» в домашних матчах. В последний раз это случилось в игре с «Зенитом-2» (2:1)

417 минут «Тамбов» не может забить в матчах ФНЛ!