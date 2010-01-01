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Франция. Лига 2
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Арль-Авиньон
Результаты
Арль-Авиньон - результаты матчей
Авиньон
Франция. Лига 2
Стадион:
Парк-де-Спортс
Сайт:
http://www.acarles.fr
Результаты
Расписание
Таблица
Франция. Кубок лиги. 2015/2016
Франция. Кубок. 2014/2015
Франция. Кубок Лиги. 2014/2015
Франция. Кубок. 2012/2013
Франция. Кубок лиги. 2012/2013
Франция. Кубок лиги. 2010/2011
Франция. Лига 1. 2010/2011
29.05 | 23:00
Арль-Авиньон
1 : 3
Сошо
21.05 | 23:00
Ланс
0 : 1
Арль-Авиньон
15.05 | 19:00
Арль-Авиньон
1 : 0
Тулуза
11.05 | 21:00
Ницца
3 : 2
Арль-Авиньон
07.05 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Сент-Этьен
30.04 | 21:00
Лилль
5 : 0
Арль-Авиньон
24.04 | 19:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
17.04 | 19:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
09.04 | 21:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
02.04 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 2
Монако
20.03 | 19:00
Кан
2 : 0
Арль-Авиньон
12.03 | 21:00
Арль-Авиньон
3 : 3
Лорьян
06.03 | 19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
26.02 | 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Брест
19.02 | 21:00
Осер
1 : 1
Арль-Авиньон
12.02 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Монпелье
05.02 | 21:00
Марсель
1 : 0
Арль-Авиньон
29.01 | 21:00
Арль-Авиньон
1 : 2
ПСЖ
15.01 | 23:00
Ренн
4 : 0
Арль-Авиньон
22.12 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
18.12 | 21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Арль-Авиньон
11.12 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Лилль
04.12 | 21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
27.11 | 21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
21.11 | 19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
13.11 | 21:00
Монако
0 : 0
Арль-Авиньон
06.11 | 21:00
Арль-Авиньон
3 : 2
Кан
30.10 | 21:00
Лорьян
2 : 0
Арль-Авиньон
24.10 | 19:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Лион
16.10 | 21:00
Брест
0 : 0
Арль-Авиньон
02.10 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 4
Осер
25.09 | 21:00
Монпелье
3 : 1
Арль-Авиньон
18.09 | 23:00
Арль-Авиньон
0 : 3
Марсель
11.09 | 21:00
ПСЖ
4 : 0
Арль-Авиньон
28.08 | 21:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ренн
21.08 | 21:00
Тулуза
2 : 1
Арль-Авиньон
14.08 | 23:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Ланс
07.08 | 23:00
Сошо
2 : 1
Арль-Авиньон
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