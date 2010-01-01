Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Арль-Авиньон - результаты

    Город Авиньон
    Дивизион Франция-Лига 2
    Сайт http://www.acarles.fr
    Стадион Парк-де-Спортс
    Турниры:
    Франция. Лига 1 (2010/2011)
    38 тур
    		29 мая, воскресенье 23:00 Арль-Авиньон 1:3 Сошо
    37 тур
    		21 мая, суббота 23:00 Ланс 0:1 Арль-Авиньон
    36 тур
    		15 мая, воскресенье 19:00 Арль-Авиньон 1:0 Тулуза
    35 тур
    		11 мая, среда 21:00 Ницца 3:2 Арль-Авиньон
    34 тур
    		7 мая, суббота 21:00 Арль-Авиньон 0:1 Сент-Этьен
    33 тур
    		30 апреля, суббота 21:00 Лилль 5:0 Арль-Авиньон
    32 тур
    		24 апреля, воскресенье 19:00 Нанси 0:0 Арль-Авиньон
    31 тур
    		17 апреля, воскресенье 19:00 Арль-Авиньон 0:1 Валансьен
    30 тур
    		9 апреля, суббота 21:00 Бордо 0:0 Арль-Авиньон
    29 тур
    		2 апреля, суббота 21:00 Арль-Авиньон 0:2 Монако
    28 тур
    		20 марта, воскресенье 19:00 Кан 2:0 Арль-Авиньон
    27 тур
    		12 марта, суббота 21:00 Арль-Авиньон 3:3 Лорьян
    26 тур
    		6 марта, воскресенье 19:00 Лион 5:0 Арль-Авиньон
    25 тур
    		26 февраля, суббота 21:00 Арль-Авиньон 1:1 Брест
    24 тур
    		19 февраля, суббота 21:00 Осер 1:1 Арль-Авиньон
    23 тур
    		12 февраля, суббота 21:00 Арль-Авиньон 0:0 Монпелье
    22 тур
    		5 февраля, суббота 21:00 Марсель 1:0 Арль-Авиньон
    21 тур
    		29 января, суббота 21:00 Арль-Авиньон 1:2 ПСЖ
    20 тур
    		15 января, суббота 23:00 Ренн 4:0 Арль-Авиньон
    19 тур
    		22 декабря, среда 21:00 Арль-Авиньон 0:0 Ницца
    18 тур
    		18 декабря, суббота 21:00 Сент-Этьен 2:0 Арль-Авиньон
    17 тур
    		11 декабря, суббота 21:00 Арль-Авиньон 0:1 Лилль
    16 тур
    		4 декабря, суббота 21:00 Арль-Авиньон 1:1 Нанси
    15 тур
    		27 ноября, суббота 21:00 Валансьен 3:0 Арль-Авиньон
    14 тур
    		21 ноября, воскресенье 19:00 Арль-Авиньон 2:4 Бордо
    13 тур
    		13 ноября, суббота 21:00 Монако 0:0 Арль-Авиньон
    12 тур
    		6 ноября, суббота 21:00 Арль-Авиньон 3:2 Кан
    11 тур
    		30 октября, суббота 21:00 Лорьян 2:0 Арль-Авиньон
    10 тур
    		24 октября, воскресенье 19:00 Арль-Авиньон 1:1 Лион
    9 тур
    		16 октября, суббота 21:00 Брест 0:0 Арль-Авиньон
    8 тур
    		2 октября, суббота 21:00 Арль-Авиньон 0:4 Осер
    7 тур
    		25 сентября, суббота 21:00 Монпелье 3:1 Арль-Авиньон
    6 тур
    		18 сентября, суббота 23:00 Арль-Авиньон 0:3 Марсель
    5 тур
    		11 сентября, суббота 21:00 ПСЖ 4:0 Арль-Авиньон
    4 тур
    		28 августа, суббота 21:00 Арль-Авиньон 0:1 Ренн
    3 тур
    		21 августа, суббота 21:00 Тулуза 2:1 Арль-Авиньон
    2 тур
    		14 августа, суббота 23:00 Арль-Авиньон 0:1 Ланс
    1 тур
    		7 августа, суббота 23:00 Сошо 2:1 Арль-Авиньон
    • Читайте нас: 
    11