Турниры:
Франция. Лига 1 (2010/2011)
|38 тур
|29 мая, воскресенье
|23:00
|Арль-Авиньон
|1:3
|Сошо
|37 тур
|21 мая, суббота
|23:00
|Ланс
|0:1
|Арль-Авиньон
|36 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Арль-Авиньон
|1:0
|Тулуза
|35 тур
|11 мая, среда
|21:00
|Ницца
|3:2
|Арль-Авиньон
|34 тур
|7 мая, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:1
|Сент-Этьен
|33 тур
|30 апреля, суббота
|21:00
|Лилль
|5:0
|Арль-Авиньон
|32 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Нанси
|0:0
|Арль-Авиньон
|31 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Арль-Авиньон
|0:1
|Валансьен
|30 тур
|9 апреля, суббота
|21:00
|Бордо
|0:0
|Арль-Авиньон
|29 тур
|2 апреля, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:2
|Монако
|28 тур
|20 марта, воскресенье
|19:00
|Кан
|2:0
|Арль-Авиньон
|27 тур
|12 марта, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|3:3
|Лорьян
|26 тур
|6 марта, воскресенье
|19:00
|Лион
|5:0
|Арль-Авиньон
|25 тур
|26 февраля, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|1:1
|Брест
|24 тур
|19 февраля, суббота
|21:00
|Осер
|1:1
|Арль-Авиньон
|23 тур
|12 февраля, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:0
|Монпелье
|22 тур
|5 февраля, суббота
|21:00
|Марсель
|1:0
|Арль-Авиньон
|21 тур
|29 января, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|1:2
|ПСЖ
|20 тур
|15 января, суббота
|23:00
|Ренн
|4:0
|Арль-Авиньон
|19 тур
|22 декабря, среда
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:0
|Ницца
|18 тур
|18 декабря, суббота
|21:00
|Сент-Этьен
|2:0
|Арль-Авиньон
|17 тур
|11 декабря, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:1
|Лилль
|16 тур
|4 декабря, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|1:1
|Нанси
|15 тур
|27 ноября, суббота
|21:00
|Валансьен
|3:0
|Арль-Авиньон
|14 тур
|21 ноября, воскресенье
|19:00
|Арль-Авиньон
|2:4
|Бордо
|13 тур
|13 ноября, суббота
|21:00
|Монако
|0:0
|Арль-Авиньон
|12 тур
|6 ноября, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|3:2
|Кан
|11 тур
|30 октября, суббота
|21:00
|Лорьян
|2:0
|Арль-Авиньон
|10 тур
|24 октября, воскресенье
|19:00
|Арль-Авиньон
|1:1
|Лион
|9 тур
|16 октября, суббота
|21:00
|Брест
|0:0
|Арль-Авиньон
|8 тур
|2 октября, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:4
|Осер
|7 тур
|25 сентября, суббота
|21:00
|Монпелье
|3:1
|Арль-Авиньон
|6 тур
|18 сентября, суббота
|23:00
|Арль-Авиньон
|0:3
|Марсель
|5 тур
|11 сентября, суббота
|21:00
|ПСЖ
|4:0
|Арль-Авиньон
|4 тур
|28 августа, суббота
|21:00
|Арль-Авиньон
|0:1
|Ренн
|3 тур
|21 августа, суббота
|21:00
|Тулуза
|2:1
|Арль-Авиньон
|2 тур
|14 августа, суббота
|23:00
|Арль-Авиньон
|0:1
|Ланс
|1 тур
|7 августа, суббота
|23:00
|Сошо
|2:1
|Арль-Авиньон