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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Брест
Арль-Авиньон - Брест: обзор матча 26 февраля 2011
Арль-Авиньон
26.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Брест
37'
К. Гилас
49'
Л. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Брест
Замена
Б. Груги
️️️️
Л. Туре
Замена
С. Пиоселье
️️️️
Г. Германи
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Гилас
Замена
Й. Бинь
️️️️
М. Лика
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
Ф. Павон
Желтая карточка
О. Эволо
Замена
Р. Пойе
️️️️
Р. Сума
ГОЛ! 1:1!
Л. Туре
Пас отдал
Б. Лесомье
Желтая карточка
Л. Туре
Желтая карточка
В. Планте
ГОЛ! 1:0!
К. Гилас
Пас отдал
К. Мерием
Желтая карточка
Г. Лоренци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
7
Ромайн Рокки
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
21
Брахим Феррадж
ЛЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
19
Бенуа Лесомье
ЛП
5
Оскар Эволо
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
99
Джонатан Айите
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
6
Бруно Груги
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
3-2-3-1
1
Планте
4
Бальде
26
Лоренци
3
Павон
22
Германи
15
Лоренти
7
Рокки
14
Мерием
10
Гилас
19
Диавара
4-4-2
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
44
Байссе
21
Феррадж
5
Эволо
7
Лика
20
Сума
19
Лесомье
39
Туре
99
Айите
3
Павон
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
3
Павон
22
Германи
8
Пиоселье
8
Пиоселье
22
Германи
10
Гилас
5
Кабелла
5
Кабелла
10
Гилас
7
Лика
23
Бинь
23
Бинь
7
Лика
39
Туре
6
Груги
6
Груги
39
Туре
20
Сума
20
Пойе
20
Пойе
20
Сума
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Брест
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
16
Гаэтан Денев
ВР
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Остались в запасе
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
Остались в запасе
16
Гаэтан Денев
ВР
85
Теофил Нтаме
ЦЗ
2
Жоан Марсьяль
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Арль-Авиньон - Брест
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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