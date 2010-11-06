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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Кан
Арль-Авиньон - Кан: обзор матча 06 ноября 2010
Арль-Авиньон
06.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 12 тур
3 : 2
Завершен
Кан
24'
Г. Германи
33'
К. Диавара
76'
К. Диавара (П)
10'
Ю. Эль-Араби
66'
К. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Кан
Замена
Т. Мулен
️️️️
Б. Ниве
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
К. Диавара
Замена
И. Н' Диайе
️️️️
Д. Марк
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Диавара
Замена
Б. Псауме
️️️️
Х. Буазза
ГОЛ! 2:2!
К. Траоре
Пас отдал
А. Рейно
Замена
Л. Набаб
️️️️
Й. Молло
Замена
Ж. Фаншон
️️️️
К. Мерием
Желтая карточка
Ф. Лоренти
Желтая карточка
Д. Марк
ГОЛ! 2:1!
К. Диавара
Пас отдал
К. Мерием
Желтая карточка
А. Рейно
ГОЛ! 1:1!
Г. Германи
Пас отдал
Х. Буазза
10'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Б. Ниве
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
22
Гаэль Германи
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
19
Каба Диавара
ЦФ
Кан
30
Алексис Тебо
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
24
Грегори Лека
ЛП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Франк Дюмас
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Кан
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
20
Исмаила Н' Диайе
ЦП
18
Кандиа Траоре
ЦФ
15
Ливио Набаб
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Мервиль
5
Соро
4
Эрбате
3
Павон
22
Германи
15
Лоренти
8
Пиоселье
14
Мерием
9
Джа Джедже
19
Диавара
11
Буазза
4-4-1
30
Тебо
15
Сорбон
25
Марк
28
Арто
20
Рейно
10
Ниве
89
Молло
2
Соб
24
Лека
19
Эль-Араби
19
Диавара
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
19
Диавара
11
Буазза
7
Псауме
7
Псауме
11
Буазза
14
Мерием
39
Фаншон
39
Фаншон
14
Мерием
89
Молло
15
Набаб
15
Набаб
89
Молло
25
Марк
20
Н' Диайе
20
Н' Диайе
25
Марк
10
Ниве
75
Мулен
75
Мулен
10
Ниве
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Кан
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Остались в запасе
18
Кандиа Траоре
ЦФ
16
Дамьен Перки
ВР
6
Бранко Лазаревич
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Главный тренер
Франк Дюмас
Статистика матча Арль-Авиньон - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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