Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
21
13
4
68
36
32
76
38
18
14
6
62
39
23
68
38
17
13
8
61
40
21
64
38
15
15
8
56
41
15
60
38
17
7
14
60
43
17
58
38
15
11
12
38
35
3
56
38
12
15
11
43
42
1
51
38
14
8
16
38
36
2
50
38
10
19
9
45
41
4
49
38
12
13
13
46
47
-1
49
38
12
13
13
46
48
-2
49
38
10
18
10
45
41
4
48
38
13
9
16
43
48
-5
48
38
12
11
15
32
43
-11
47
38
11
13
14
46
51
-5
46
38
11
13
14
36
43
-7
46
38
11
13
14
33
48
-15
46
38
9
17
12
36
40
-4
44
38
7
14
17
35
58
-23
35
38
3
11
24
21
70
-49
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
5
1
40
17
23
44
19
11
7
1
35
12
23
40
19
12
4
3
36
17
19
40
19
10
7
2
34
19
15
37
19
9
8
2
33
20
13
35
19
8
9
2
28
17
11
33
19
9
6
4
22
13
9
33
19
8
8
3
27
13
14
32
19
9
5
5
22
22
0
32
19
8
6
5
22
17
5
30
19
6
10
3
26
18
8
28
19
8
4
7
19
13
6
28
19
7
7
5
29
25
4
28
19
6
9
4
21
17
4
27
19
8
3
8
23
21
2
27
19
7
5
7
21
20
1
26
19
6
7
6
22
25
-3
25
19
5
9
5
16
17
-1
24
19
5
5
9
20
26
-6
20
19
2
6
11
14
31
-17
12
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
8
8
3
28
19
9
32
19
8
7
4
28
20
8
31
19
6
7
6
23
21
2
25
19
6
6
7
26
28
-2
24
19
6
5
8
16
22
-6
23
19
6
4
9
19
23
-4
22
19
5
6
8
24
26
-2
21
19
4
9
6
21
25
-4
21
19
4
9
6
19
23
-4
21
19
5
6
8
17
22
-5
21
19
5
6
8
20
27
-7
21
19
5
6
8
11
23
-12
21
19
4
8
7
20
23
-3
20
19
5
4
10
15
26
-11
19
19
5
3
11
24
26
-2
18
19
4
5
10
19
35
-16
17
19
2
9
8
17
24
-7
15
19
2
9
8
15
32
-17
15
19
2
8
9
11
26
-15
14
19
1
5
13
7
39
-32
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире