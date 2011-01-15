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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Арль-Авиньон
Ренн - Арль-Авиньон: обзор матча 15 января 2011
Ренн
15.01.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
4 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
23'
А. Теттей
37'
Я. Браими
56'
Я. Браими
90+1'
Я. М'Вила (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Арль-Авиньон
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Я. М'Вила
+1
Замена
Ф. Жульенн
️️️️
А. Букари
Желтая карточка
Я. Керморган
Замена
А. Силва Жонатан
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
К. Гилас
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Ф. Лемуан
️️️️
Ж. Лерой
Замена
А. Камара
️️️️
Ж. Кембо-Экоко
Замена
К. Диавара
️️️️
К. Мерием
ГОЛ! 3:0!
Я. Браими
Пас отдал
Ж. Лерой
Желтая карточка
Б. Соро
Желтая карточка
Ж. Кембо-Экоко
ГОЛ! 2:0!
Я. Браими
Пас отдал
А. Теттей
Желтая карточка
Д. Бальде
ГОЛ! 1:0!
А. Теттей
Пас отдал
Р. Данзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
12
Кадер Мангане
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
6
Александер Теттей
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
9
Абдул Камара
ЦП
40
Жорж Манджек
ЦП
33
Франк Жульенн
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
4-1-4-1
1
Дюшез
28
Теофил-Катерин
29
Данзе
27
Кана-Бийик
12
Мангане
6
М'Вила
6
Лерой
6
Теттей
8
Браими
9
Кембо-Экоко
12
Букари
3-5-1-1
16
Мервиль
22
Германи
4
Бальде
5
Соро
4
Аяссе
14
Мерием
8
Пиоселье
6
Айт Бен Идир
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
29
Керморган
12
Букари
33
Жульенн
33
Жульенн
12
Букари
6
Лерой
18
Лемуан
18
Лемуан
6
Лерой
9
Кембо-Экоко
9
Камара
9
Камара
9
Кембо-Экоко
14
Мерием
19
Диавара
19
Диавара
14
Мерием
27
Н'Диайе
6
Жонатан
6
Жонатан
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
10
Гилас
10
Гилас
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Ренн
Арль-Авиньон
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
Остались в запасе
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Ренн - Арль-Авиньон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Роазон Парк
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