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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - ПСЖ
Арль-Авиньон - ПСЖ: обзор матча 29 января 2011
Арль-Авиньон
29.01.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
58'
Д. Н'Диайе
18'
М. Эрдинг
49'
М. Эрдинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - ПСЖ
Желтая карточка
Ж. Маурис
Замена
Т. Маконда
️️️️
Л. Жюли
Замена
К. Диавара
️️️️
Д. Айт Бен Идир
Желтая карточка
Г. Лоренци
Замена
Ж. Маурис
️️️️
М. Эрдинг
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Т. Аяссе
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Диайе
Пас отдал
Я. Керморган
Замена
З. Камара
️️️️
К. Макелеле
ГОЛ! 0:2!
М. Эрдинг
Пас отдал
Л. Жюли
Замена
Г. Германи
️️️️
Ж. Фаншон
19'
Желтая карточка
Л. Жюли
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Эрдинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Арль-Авиньон
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
10
Флориан Махеджуф
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
3-5-1-1
16
Мервиль
26
Лоренци
4
Бальде
15
Лоренти
39
Фаншон
27
Н'Диайе
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
4
Аяссе
9
Джа Джедже
29
Керморган
3-2-3-2
30
Эдель
24
Бодмер
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
29
Тьене
0
Жюли
0
Макелеле
12
Нене
9
Эрдинг
88
Луйиндула
6
Айт Бен Идир
19
Диавара
19
Диавара
6
Айт Бен Идир
39
Фаншон
22
Германи
22
Германи
39
Фаншон
4
Аяссе
5
Кабелла
5
Кабелла
4
Аяссе
0
Жюли
6
Маконда
6
Маконда
0
Жюли
0
Макелеле
6
Камара
6
Камара
0
Макелеле
9
Эрдинг
33
Маурис
33
Маурис
9
Эрдинг
Остались в запасе
Арль-Авиньон
ПСЖ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
10
Флориан Махеджуф
ЦП
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
3
Франсиско Павон
ЦЗ
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
10
Флориан Махеджуф
ЦП
0
Грегори Купе
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Арль-Авиньон - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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