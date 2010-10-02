Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Осер
Арль-Авиньон - Осер: обзор матча 02 октября 2010
Арль-Авиньон
02.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
0 : 4
Завершен
Осер
18'
А. Траоре
44'
Б. Педретти
58'
Р. Конту
83'
В. Бирса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Осер
ГОЛ! 0:4!
В. Бирса
Замена
Ж. Кверсия
️️️️
Р. Конту
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Д. Олиеч
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
А. Басинас
Желтая карточка
С. Пиоселье
Замена
В. Бирса
️️️️
С. Ланжиль
ГОЛ! 0:3!
Р. Конту
Пас отдал
С. Ангбар
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
Б. Псауме
ГОЛ! 0:2!
Б. Педретти
Пас отдал
С. Ангбар
Замена
Т. Аяссе
️️️️
А. Меджиа
18'
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
8
Себастьян Пиоселье
(К)
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
25
Бенуа Педретти
(К)
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
18
Рой Конту
ЦФ
7
Стивен Ланжиль
РФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
Осер
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
22
Максим Буржуа
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
4-3-1-2
1
Планте
2
Меджиа
5
Соро
3
Павон
22
Германи
8
Пиоселье
14
Мерием
26
Басинас
9
Джа Джедже
29
Керморган
7
Псауме
4-4-2
16
Сорен
2
Ангбар
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
25
Педретти
88
Ндинга
7
Ланжиль
18
Конту
2
Меджиа
4
Аяссе
4
Аяссе
2
Меджиа
7
Псауме
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
7
Псауме
26
Басинас
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
26
Басинас
7
Ланжиль
23
Бирса
23
Бирса
7
Ланжиль
14
Олиеч
7
Саммаритано
7
Саммаритано
14
Олиеч
18
Конту
20
Кверсия
20
Кверсия
18
Конту
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Осер
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
16
Кирилье Мервиль
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
16
Кирилье Мервиль
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
Остались в запасе
22
Максим Буржуа
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
25
Камел Шафни
ЦП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Арль-Авиньон - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Парк-де-Спортс
Новости команд
Все
Арль-Авиньон
Осер
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Страсбур» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Страсбура» и «Осера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Осер» – «Ле Ман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+