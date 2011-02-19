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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Осер - Арль-Авиньон
Осер - Арль-Авиньон: обзор матча 19 февраля 2011
Осер
19.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 1
Завершен
Арль-Авиньон
84'
И. Йелень
66'
Д. Н'Диайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осер - Арль-Авиньон
ГОЛ! 1:1!
И. Йелень
Пас отдал
Й. Юнг
Замена
А. Силва Жонатан
️️️️
К. Диавара
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
О. Итуа
Замена
Т. Аяссе
️️️️
Р. Рокки
Желтая карточка
Д. Дудка
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Диайе
Пас отдал
К. Диавара
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
К. Гилас
Желтая карточка
Б. Педретти
Желтая карточка
Г. Лоренци
Замена
И. Йелень
️️️️
Ф. Саммаритано
Желтая карточка
Д. Бальде
Желтая карточка
К. Гилас
Желтая карточка
К. Диавара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
22
Онанга Итуа
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
2
Седрик Ангбар
ПЗ
25
Бенуа Педретти
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
20
Жюльен Кверсия
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
7
Ромайн Рокки
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
26
Висент Акапанди
ЦП
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
3-2-2-1-2
16
Сорен
23
Берто
22
Итуа
6
Кулибали
15
Дудка
2
Ангбар
25
Педретти
23
Бирса
7
Саммаритано
20
Кверсия
24
Юнг
3-2-3-1
1
Планте
26
Лоренци
22
Германи
3
Павон
15
Лоренти
4
Бальде
10
Гилас
14
Мерием
7
Рокки
19
Диавара
22
Итуа
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
22
Итуа
7
Саммаритано
27
Йелень
27
Йелень
7
Саммаритано
19
Диавара
6
Жонатан
6
Жонатан
19
Диавара
7
Рокки
4
Аяссе
4
Аяссе
7
Рокки
10
Гилас
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
10
Гилас
Остались в запасе
Осер
Арль-Авиньон
26
Висент Акапанди
ЦП
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Жан Фернандес
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
26
Висент Акапанди
ЦП
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
30
Симон Понтдем
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Осер - Арль-Авиньон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Аббе-Дешамп
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