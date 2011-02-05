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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Арль-Авиньон
Марсель - Арль-Авиньон: обзор матча 05 февраля 2011
Марсель
05.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 22 тур
1 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
55'
А. Жиньяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Арль-Авиньон
Замена
Ф. Абриэль
️️️️
А. Жиньяк
Замена
А. Силва Жонатан
️️️️
К. Диавара
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Мерием
Замена
Р. Рокки
️️️️
Т. Аяссе
Замена
Ж. Айю
️️️️
Л. Реми
Замена
А. Айю
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 1:0!
А. Жиньяк
Пас отдал
Брандао
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
24
Андре Айю
ЛВ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
10
Жордан Айю
ЦФ
Арль-Авиньон
40
Арно Торрегросса
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
3-1-3-3
30
Манданда
5
Хайнце
16
Фанни
20
Диавара
77
Каборе
25
Мбиа
8
Шейру
27
Гонсалес
10
Жиньяк
11
Брандао
14
Реми
3-2-3-1-1
16
Мервиль
22
Германи
4
Бальде
3
Павон
15
Лоренти
5
Соро
27
Н'Диайе
4
Аяссе
14
Мерием
9
Джа Джедже
19
Диавара
10
Жиньяк
7
Абриэль
7
Абриэль
10
Жиньяк
8
Шейру
24
Айю
24
Айю
8
Шейру
14
Реми
10
Айю
10
Айю
14
Реми
19
Диавара
6
Жонатан
6
Жонатан
19
Диавара
4
Аяссе
7
Рокки
7
Рокки
4
Аяссе
14
Мерием
5
Кабелла
5
Кабелла
14
Мерием
Остались в запасе
Марсель
Арль-Авиньон
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
40
Арно Торрегросса
ВР
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
40
Арно Торрегросса
ВР
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Арль-Авиньон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Бруно Куэ
(Марсель)
Стадион:
Велодром
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