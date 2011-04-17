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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Валансьен
Арль-Авиньон - Валансьен: обзор матча 17 апреля 2011
Арль-Авиньон
17.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 31 тур
0 : 1
Завершен
Валансьен
68'
Г. Пужоль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Валансьен
Желтая карточка
Д. Бальде
Замена
Ж. Саез
️️️️
Р. Коад
Замена
К. Гилас
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Б. Соро
️️️️
Ф. Лоренти
ГОЛ! 0:1!
Г. Пужоль
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Мерием
Желтая карточка
Э. Коррезе
Желтая карточка
Рафаэль
Замена
Г. Данич
️️️️
Р. Матер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
5
Рафаэль
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
24
Рено Коад
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
20
Фуед Кадир
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
3-5-1-1
1
Планте
4
Бальде
26
Лоренци
15
Лоренти
7
Рокки
24
Коррезе
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
29
Керморган
3-2-4-1
30
Пеннето
13
Бонг
5
Ангуа
5
Рафаэль
25
Матер
6
Дюкортью
14
Доссеви
20
Кадир
15
Санчес
24
Коад
28
Пужоль
15
Лоренти
5
Соро
5
Соро
15
Лоренти
14
Мерием
5
Кабелла
5
Кабелла
14
Мерием
9
Джа Джедже
10
Гилас
10
Гилас
9
Джа Джедже
25
Матер
28
Данич
28
Данич
25
Матер
24
Коад
21
Саез
21
Саез
24
Коад
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Валансьен
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
21
Гийом Лорьо
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Арль-Авиньон - Валансьен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Парк-де-Спортс
Новости команд
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Арль-Авиньон
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