Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Ланс
Арль-Авиньон - Ланс: обзор матча 14 августа 2010
Арль-Авиньон
14.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ланс
69'
Д. Полье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Ланс
Замена
А. Гуисе
️️️️
Д. Айт Бен Идир
Замена
К. Гилас
️️️️
С. Пиоселье
Замена
Д. Полье
️️️️
Эдуардо
Замена
А. Букари
️️️️
Т. Маулида
ГОЛ! 0:1!
Д. Полье
Замена
Б. Псауме
️️️️
Ч. Нажих
Желтая карточка
Э. Эрбате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
14
Чафик Нажих
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Ланс
1
Ведран Рунье
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
12
Анри Бедимо
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
92
Серж Орье
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Ромен Элие
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
21
Антони Гуисе
ЦФ
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
12
Абдулразак Букари
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
3-4-1-2
1
Планте
2
Меджиа
4
Эрбате
69
Абензоар
39
Фаншон
8
Пиоселье
6
Айт Бен Идир
4
Аяссе
9
Джа Джедже
29
Керморган
14
Нажих
4-2-3
1
Рунье
92
Орье
26
Демон
24
Шелье
12
Бедимо
18
Руде
21
Армаш
8
Маулида
11
Эдуардо
22
Монне-Паке
14
Нажих
7
Псауме
7
Псауме
14
Нажих
6
Айт Бен Идир
21
Гуисе
21
Гуисе
6
Айт Бен Идир
8
Пиоселье
10
Гилас
10
Гилас
8
Пиоселье
8
Маулида
12
Букари
12
Букари
8
Маулида
11
Эдуардо
10
Полье
10
Полье
11
Эдуардо
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Ланс
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Ромен Элие
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
16
Кирилье Мервиль
ВР
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Ненад Ковачевич
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Ромен Элие
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
16
Кирилье Мервиль
ВР
Остались в запасе
0
Геоффрой Дюмен
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Ненад Ковачевич
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Арль-Авиньон - Ланс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Парк-де-Спортс
Новости команд
Все
Арль-Авиньон
Ланс
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Форвард «Комо» повторил достижение Дель Пьеро в Лиге чемпионов
5 ноября
3
Тренер «Ланса» отреагировал на 1:9 от «Комо»
5 ноября
2
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
5 ноября
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+