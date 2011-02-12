Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Монпелье
Арль-Авиньон - Монпелье: обзор матча 12 февраля 2011
Арль-Авиньон
12.02.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 0
Завершен
Монпелье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Монпелье
Замена
А. Эль-Каутари
️️️️
Э. Спахич
Желтая карточка
О. Жиру
Замена
Р. Рокки
️️️️
К. Мерием
Замена
Ж. Мартен
️️️️
К. Аит-Фана
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
Ж. Дернес
Замена
В. Планте
️️️️
К. Мервиль
Желтая карточка
Г. Германи
Желтая карточка
Д. Бальде
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Джа Джедже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Жоффрей Дернес
ЛП
19
Сирил Женешам
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Карим Аит-Фана
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
4
Абделхамид Эль-Каутари
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
3-2-3-1-1
16
Мервиль
22
Германи
4
Бальде
3
Павон
5
Соро
15
Лоренти
27
Н'Диайе
4
Аяссе
14
Мерием
9
Джа Джедже
19
Диавара
4-3-3
16
Журдрен
6
Марво
4
Спахич
2
Янга-Мбива
2
Бокали
19
Женешам
14
Пито
20
Дернес
18
Аит-Фана
9
Жиру
19
Камара
14
Мерием
7
Рокки
7
Рокки
14
Мерием
16
Мервиль
1
Планте
1
Планте
16
Мервиль
9
Джа Джедже
5
Кабелла
5
Кабелла
9
Джа Джедже
4
Спахич
4
Эль-Каутари
4
Эль-Каутари
4
Спахич
18
Аит-Фана
8
Мартен
8
Мартен
18
Аит-Фана
20
Дернес
20
Бельханда
20
Бельханда
20
Дернес
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Монпелье
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Бенджамин Стамбули
ОП
23
Жамель Саихи
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
Статистика матча Арль-Авиньон - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Парк-де-Спортс
Новости команд
Все
Арль-Авиньон
Монпелье
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+