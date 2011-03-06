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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Арль-Авиньон
Лион - Арль-Авиньон: обзор матча 06 марта 2011
Лион
06.03.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
5 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
13'
Лисандро
17'
М. Пьянич
52'
Лисандро
55'
Лисандро
90'
М. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Арль-Авиньон
ГОЛ! 5:0!
М. Бастос
Пас отдал
А. Сиссоко
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Мерием
Замена
М. Бастос
️️️️
А. Сиссоко
Замена
М. Гоналон
️️️️
Лисандро
Замена
Т. Аяссе
️️️️
Л. Абензоар
Замена
С. Пиоселье
️️️️
Д. Айт Бен Идир
ГОЛ! 4:0!
Лисандро
Пас отдал
Б. Гомис
ГОЛ! 3:0!
Лисандро
Пас отдал
С. Дельгадо
Замена
Б. Гомис
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 2:0!
М. Пьянич
Пас отдал
Лисандро
17'
ГОЛ! 1:0!
Лисандро
Пас отдал
Д. Бриан
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
19
Сезар Дельгадо
ЛВ
28
Жереми Тулалан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
7
Ромайн Рокки
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
4-3-1-2
1
Льорис
26
Сиссоко
6
Ловрен
15
Диакате
15
Ревейер
28
Тулалан
15
Пьянич
8
Гуркюфф
19
Дельгадо
7
Бриан
9
Лисандро
3-2-5
1
Планте
69
Абензоар
26
Лоренци
3
Павон
15
Лоренти
5
Соро
10
Гилас
27
Н'Диайе
6
Айт Бен Идир
14
Мерием
7
Рокки
26
Сиссоко
7
Бастос
7
Бастос
26
Сиссоко
9
Лисандро
25
Гоналон
25
Гоналон
9
Лисандро
8
Гуркюфф
18
Гомис
18
Гомис
8
Гуркюфф
69
Абензоар
4
Аяссе
4
Аяссе
69
Абензоар
6
Айт Бен Идир
8
Пиоселье
8
Пиоселье
6
Айт Бен Идир
14
Мерием
5
Кабелла
5
Кабелла
14
Мерием
Остались в запасе
Лион
Арль-Авиньон
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
4
Ким Чельстрем
ЦП
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лион - Арль-Авиньон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
Жерлан
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