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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Арль-Авиньон
Валансьен - Арль-Авиньон: обзор матча 27 ноября 2010
Валансьен
27.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
20'
Г. Пужоль
78'
К. Санчес
83'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валансьен - Арль-Авиньон
Замена
М. Доссеви
️️️️
Г. Пужоль
Желтая карточка
Г. Данич
ГОЛ! 3:0!
Г. Данич
ГОЛ! 2:0!
К. Санчес
Пас отдал
Г. Пужоль
Замена
К. Санчес
️️️️
Ж. Саез
Замена
Б. Псауме
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Х. Буазза
️️️️
С. Пиоселье
Желтая карточка
С. Пиоселье
Желтая карточка
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
Ф. Павон
Желтая карточка
Б. Ангуа
ГОЛ! 1:0!
Г. Пужоль
Пас отдал
Ж. Саез
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
25
Руди Матер
ПЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
21
Жозе Саез
ЦП
6
Реми Гомис
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Нам Те-Хе
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
22
Кама Массампу
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
11
Хамер Буазза
ЦФ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
3-2-4-1
30
Пеннето
4
Бальде
5
Ангуа
4
Бишевац
6
Дюкортью
25
Матер
28
Данич
6
Гомис
24
Коад
21
Саез
28
Пужоль
4-4-1-1
16
Мервиль
5
Соро
22
Германи
3
Павон
2
Меджиа
14
Мерием
8
Пиоселье
6
Айт Бен Идир
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
19
Диавара
28
Пужоль
14
Доссеви
14
Доссеви
28
Пужоль
21
Саез
15
Санчес
15
Санчес
21
Саез
8
Пиоселье
11
Буазза
11
Буазза
8
Пиоселье
27
Н'Диайе
7
Псауме
7
Псауме
27
Н'Диайе
Остались в запасе
Валансьен
Арль-Авиньон
22
Кама Массампу
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
Остались в запасе
22
Кама Массампу
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
25
Нам Те-Хе
ЦП
Остались в запасе
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Валансьен - Арль-Авиньон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Нунгессер
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