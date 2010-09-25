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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Арль-Авиньон
Монпелье - Арль-Авиньон: обзор матча 25 сентября 2010
Монпелье
25.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Арль-Авиньон
42'
О. Жиру
48'
О. Жиру (П)
82'
С. Камара
61'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Арль-Авиньон
Замена
Ж. Мартен
️️️️
М. Эстрада
Желтая карточка
Х. Буазза
ГОЛ! 3:1!
С. Камара
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
А. Басинас
Замена
Х. Буазза
️️️️
Б. Псауме
Замена
Б. Стамбули
️️️️
Х. Кабзе
Замена
С. Камара
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
А. Меджиа
ГОЛ! 2:1!
Я. Керморган
Желтая карточка
Я. Керморган
Желтая карточка
Ж. Фаншон
Красная карточка
К. Коллен
Желтая карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ с пенальти! 2:0!
О. Жиру
Желтая карточка
Б. Псауме
Желтая карточка
С. Женешам
Замена
Я. Керморган
️️️️
А. Харистеас
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
0
Ксавье Коллен
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
14
Ромейн Пито
ЦП
19
Сирил Женешам
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Ромейн Арман
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
11
Хамер Буазза
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
4-4-2
16
Журдрен
4
Спахич
2
Янга-Мбива
0
Коллен
6
Марво
20
Бельханда
14
Пито
19
Женешам
13
Эстрада
9
Жиру
99
Кабзе
3-4-1-2
1
Планте
69
Абензоар
3
Павон
2
Меджиа
14
Мерием
8
Пиоселье
26
Басинас
39
Фаншон
9
Джа Джедже
21
Харистеас
7
Псауме
99
Кабзе
21
Стамбули
21
Стамбули
99
Кабзе
13
Эстрада
8
Мартен
8
Мартен
13
Эстрада
9
Жиру
19
Камара
19
Камара
9
Жиру
7
Псауме
11
Буазза
11
Буазза
7
Псауме
26
Басинас
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
26
Басинас
21
Харистеас
29
Керморган
29
Керморган
21
Харистеас
Остались в запасе
Монпелье
Арль-Авиньон
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
9
Ромейн Арман
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
22
Гаэль Германи
ЦЗ
16
Кирилье Мервиль
ВР
Остались в запасе
6
Тедди Мезаг
ЦЗ
9
Ромейн Арман
ЦФ
1
Лоран Пьонье
ВР
27
Грегори Лякомб
ЛВ
Остались в запасе
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
22
Гаэль Германи
ЦЗ
16
Кирилье Мервиль
ВР
Статистика матча Монпелье - Арль-Авиньон
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
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