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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Арль-Авиньон
Лилль - Арль-Авиньон: обзор матча 30 апреля 2011
Лилль
30.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
5 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
5'
Жервиньо
45'
Жервиньо
49'
М. Дебюши (П)
84'
Й. Кабай
88'
Д. Розегнал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Арль-Авиньон
Желтая карточка
Д. Розегнал
ГОЛ! 5:0!
Д. Розегнал
Пас отдал
Й. Кабай
Замена
И. Гуйе
️️️️
Р. Мавуба
ГОЛ! 4:0!
Й. Кабай
Желтая карточка
К. Гилас
Замена
К. Гилас
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Дебюши
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Ж. Фаншон
️️️️
К. Мерием
Вторая желтая
Э. Коррезе
Желтая карточка
Б. Соро
ГОЛ с пенальти! 3:0!
М. Дебюши
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
Жервиньо
Желтая карточка
Э. Коррезе
Замена
Д. Розегнал
️️️️
О. Шеджу
ГОЛ! 1:0!
Жервиньо
Пас отдал
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
24
Рио Мавуба
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Лилль
30
Барель Моуко
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
12
Омар Ваде
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
4-3-2-1
1
Ландро
18
Берья
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
24
Мавуба
7
Обраньяк
29
Кабай
10
Азар
27
Жервиньо
9
Де Мело
3-5-1-1
16
Мервиль
5
Соро
26
Лоренци
3
Павон
27
Н'Диайе
24
Коррезе
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
7
Рокки
9
Джа Джедже
29
Керморган
26
Дебюши
19
Эмерсон
19
Эмерсон
26
Дебюши
27
Шеджу
14
Розегнал
14
Розегнал
27
Шеджу
24
Мавуба
5
Гуйе
5
Гуйе
24
Мавуба
14
Мерием
39
Фаншон
39
Фаншон
14
Мерием
9
Джа Джедже
5
Кабелла
5
Кабелла
9
Джа Джедже
27
Н'Диайе
10
Гилас
10
Гилас
27
Н'Диайе
Остались в запасе
Лилль
Арль-Авиньон
12
Омар Ваде
ЦФ
30
Барель Моуко
ВР
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
4
Томас Аяссе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
Остались в запасе
12
Омар Ваде
ЦФ
30
Барель Моуко
ВР
6
Стефан Дюмон
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Остались в запасе
4
Томас Аяссе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Арль-Авиньон
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
Лилль-Метрополь
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