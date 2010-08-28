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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Ренн
Арль-Авиньон - Ренн: обзор матча 28 августа 2010
Арль-Авиньон
28.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 4 тур
0 : 1
Завершен
Ренн
28'
В. Уго Монтаньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Ренн
Желтая карточка
Б. Псауме
Замена
И. Бангура
️️️️
А. Гьян
Желтая карточка
Ж. Манджек
Замена
Ж. Манджек
️️️️
Ж. Лерой
Замена
Б. Псауме
️️️️
С. Пиоселье
Замена
А. Харистеас
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Ж. Кана-Бийик
️️️️
Р. Фанни
ГОЛ! 0:1!
В. Уго Монтаньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Ренн
1
Николя Дюшез
ВР
12
Кадер Мангане
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Жером Лерой
ЛП
6
Янн М'Вила
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
10
Стефан Дальма
ЦП
31
Виктор Уго Монтаньо
ЦФ
3
Асамоа Гьян
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Ренн
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
40
Жорж Манджек
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
3
Исмаэль Бангура
ЦФ
3-5-1-1
1
Планте
2
Меджиа
69
Абензоар
15
Лоренти
39
Фаншон
27
Н'Диайе
8
Пиоселье
14
Мерием
4
Аяссе
9
Джа Джедже
29
Керморган
4-1-3-2
1
Дюшез
16
Фанни
28
Теофил-Катерин
29
Данзе
12
Мангане
6
М'Вила
8
Браими
10
Дальма
6
Лерой
3
Гьян
31
Монтаньо
8
Пиоселье
7
Псауме
7
Псауме
8
Пиоселье
9
Джа Джедже
21
Харистеас
21
Харистеас
9
Джа Джедже
16
Фанни
27
Кана-Бийик
27
Кана-Бийик
16
Фанни
6
Лерой
40
Манджек
40
Манджек
6
Лерой
3
Гьян
3
Бангура
3
Бангура
3
Гьян
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Ренн
5
Бакари Соро
ЦЗ
16
Кирилье Мервиль
ВР
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Остались в запасе
5
Бакари Соро
ЦЗ
16
Кирилье Мервиль
ВР
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
26
Ангелос Басинас
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Остались в запасе
1
Йоханн Каррассо
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
9
Жирес Кембо-Экоко
ПП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Статистика матча Арль-Авиньон - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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