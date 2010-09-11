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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Арль-Авиньон
ПСЖ - Арль-Авиньон: обзор матча 11 сентября 2010
ПСЖ
11.09.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
4 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
18'
Г. Оаро
29'
М. Сахо
49'
Нене
56'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Арль-Авиньон
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Нене
Замена
Ж. Маурис
️️️️
Л. Жюли
Замена
М. Кежман
️️️️
Г. Оаро
Замена
Я. Керморган
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Б. Соро
️️️️
Т. Аяссе
Желтая карточка
Ж. Фаншон
ГОЛ! 4:0!
Нене
Замена
А. Харистеас
️️️️
Л. Абензоар
ГОЛ! 3:0!
Нене
ГОЛ! 2:0!
М. Сахо
ГОЛ! 1:0!
Г. Оаро
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
33
Жан-Эдес Маурис
ЦФ
99
Матея Кежман
ЦФ
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
4-4-2
30
Эдель
29
Тьене
12
Сахо
22
Арман
13
Жалле
12
Нене
0
Макелеле
8
Шантом
0
Жюли
9
Эрдинг
99
Оаро
4-5-1
1
Планте
15
Лоренти
69
Абензоар
3
Павон
2
Меджиа
27
Н'Диайе
4
Аяссе
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
39
Фаншон
9
Джа Джедже
12
Нене
88
Луйиндула
88
Луйиндула
12
Нене
0
Жюли
33
Маурис
33
Маурис
0
Жюли
99
Оаро
99
Кежман
99
Кежман
99
Оаро
4
Аяссе
5
Соро
5
Соро
4
Аяссе
69
Абензоар
21
Харистеас
21
Харистеас
69
Абензоар
27
Н'Диайе
29
Керморган
29
Керморган
27
Н'Диайе
Остались в запасе
ПСЖ
Арль-Авиньон
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
16
Кирилье Мервиль
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
Остались в запасе
0
Грегори Купе
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
16
Кирилье Мервиль
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Арль-Авиньон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
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