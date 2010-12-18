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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Арль-Авиньон
Сент-Этьен - Арль-Авиньон: обзор матча 18 декабря 2010
Сент-Этьен
18.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
51'
Л. Батльес
52'
Э. Ривьер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Арль-Авиньон
Замена
И. Саади
️️️️
Э. Ривьер
Желтая карточка
Д. Н'Диайе
Замена
Я. Керморган
️️️️
К. Диавара
Замена
К. Ландрен
️️️️
Д. Пайет
Замена
Б. Псауме
️️️️
Ж. Фаншон
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Л. Батльес
Красная карточка
С. Пиоселье
ГОЛ! 2:0!
Э. Ривьер
ГОЛ! 1:0!
Л. Батльес
Пас отдал
Э. Ривьер
Замена
Г. Германи
️️️️
Л. Абензоар
Желтая карточка
Л. Абензоар
Желтая карточка
Ж. Фаншон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
17
Лорис Нери
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Лоран Батльес
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Кристоф Ландрен
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
9
Идрисс Саади
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Жано
6
Монсоро
24
Перрен
26
Баял Салл
3
Боканегра
17
Нери
8
Матюиди
10
Батльес
20
Сако
10
Пайет
97
Ривьер
4-4-1-1
16
Мервиль
15
Лоренти
5
Соро
69
Абензоар
2
Меджиа
27
Н'Диайе
14
Мерием
8
Пиоселье
39
Фаншон
9
Джа Джедже
19
Диавара
10
Пайет
8
Ландрен
8
Ландрен
10
Пайет
10
Батльес
18
Бергессио
18
Бергессио
10
Батльес
97
Ривьер
9
Саади
9
Саади
97
Ривьер
69
Абензоар
22
Германи
22
Германи
69
Абензоар
39
Фаншон
7
Псауме
7
Псауме
39
Фаншон
19
Диавара
29
Керморган
29
Керморган
19
Диавара
Остались в запасе
Сент-Этьен
Арль-Авиньон
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Сильвен Маршаль
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Остались в запасе
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Арль-Авиньон
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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