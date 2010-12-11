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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Лилль
Арль-Авиньон - Лилль: обзор матча 11 декабря 2010
Арль-Авиньон
11.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 1
Завершен
Лилль
90'
Т. Де Мело
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Лилль
ГОЛ! 0:1!
Т. Де Мело
Пас отдал
Э. Азар
Желтая карточка
А. Меджиа
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Дебюши
Замена
К. Диавара
️️️️
Л. Абензоар
Замена
Т. Де Мело
️️️️
П. Фро
Замена
С. Пиоселье
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Г. Германи
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Л. Обраньяк
️️️️
Ф. Бальмон
Желтая карточка
Ж. Фаншон
Вторая желтая
Д. Айт Бен Идир
Желтая карточка
А. Рами
Желтая карточка
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
22
Гаэль Германи
ЦЗ
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
6
Стефан Дюмон
ЦП
9
Тулио Де Мело
ЦФ
4-4-1-1
16
Мервиль
2
Меджиа
5
Соро
69
Абензоар
15
Лоренти
39
Фаншон
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
29
Керморган
4-3-1-2
1
Ландро
26
Дебюши
27
Шеджу
23
Рами
18
Берья
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
11
Фро
17
Сов
69
Абензоар
19
Диавара
19
Диавара
69
Абензоар
9
Джа Джедже
22
Германи
22
Германи
9
Джа Джедже
27
Н'Диайе
8
Пиоселье
8
Пиоселье
27
Н'Диайе
26
Дебюши
19
Эмерсон
19
Эмерсон
26
Дебюши
15
Бальмон
7
Обраньяк
7
Обраньяк
15
Бальмон
11
Фро
9
Де Мело
9
Де Мело
11
Фро
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Лилль
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
90
Александр Окиджа
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Стефан Дюмон
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Арль-Авиньон - Лилль
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Дамьен Леденту
(Шалон-на-Марне)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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