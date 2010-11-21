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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Бордо
Арль-Авиньон - Бордо: обзор матча 21 ноября 2010
Арль-Авиньон
21.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 4
Завершен
Бордо
22'
К. Мерием
89'
Х. Буазза
35'
А. Модест (П)
39'
Й. Гуффран
59'
А. Модест
88'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Бордо
Желтая карточка
С. Пиоселье
ГОЛ! 2:4!
Х. Буазза
ГОЛ! 1:4!
А. Модест
Пас отдал
Б. Тремулинас
Замена
Ф. Айите
️️️️
Й. Гуффран
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
Ф. Павон
Желтая карточка
М. Сиани
Желтая карточка
Э. Эрбате
Замена
Х. Буазза
️️️️
Ж. Фаншон
Замена
Б. Псауме
️️️️
К. Диавара
ГОЛ! 1:3!
А. Модест
Пас отдал
Й. Гуффран
Замена
А. Савье
️️️️
М. Маазу
Желтая карточка
Г. Германи
ГОЛ! 1:2!
Й. Гуффран
Пас отдал
М. Маазу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Модест
Красная карточка
Ф. Лоренти
ГОЛ! 1:0!
К. Мерием
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Мервиль
22
Германи
4
Эрбате
3
Павон
5
Соро
15
Лоренти
39
Фаншон
8
Пиоселье
14
Мерием
9
Джа Джедже
19
Диавара
3-4-3
16
Каррассо
13
Сиани
22
Сане
14
Тремулинас
6
Фернандо
20
Жуссие
18
Плашил
17
Вендел
22
Маазу
27
Модест
94
Гуффран
39
Фаншон
11
Буазза
11
Буазза
39
Фаншон
19
Диавара
7
Псауме
7
Псауме
19
Диавара
3
Павон
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
3
Павон
94
Гуффран
11
Айите
11
Айите
94
Гуффран
22
Маазу
6
Савье
6
Савье
22
Маазу
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Бордо
27
Деме Н'Диайе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
5
Реми Кабелла
АП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
27
Деме Н'Диайе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
1
Кевин Олимпа
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
90
Вуядин Савич
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Арль-Авиньон - Бордо
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
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