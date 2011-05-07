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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Сент-Этьен
Арль-Авиньон - Сент-Этьен: обзор матча 07 мая 2011
Арль-Авиньон
07.05.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
33'
А. Алонсо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Сент-Этьен
Замена
Б. Сако
️️️️
Л. Батльес
Замена
К. Гилас
️️️️
Р. Рокки
Замена
Т. Аяссе
️️️️
Я. Керморган
Замена
К. Ландрен
️️️️
А. Алонсо
Желтая карточка
С. Монсоро
Замена
Б. Саного
️️️️
Э. Ривьер
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
К. Мерием
Желтая карточка
Л. Перрен
Вторая желтая
Д. Бальде
Желтая карточка
Э. Ривьер
Желтая карточка
В. Планте
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Алонсо
Желтая карточка
Д. Бальде
Желтая карточка
Б. Соро
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жереми Жано
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Карлос Боканегра
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
6
Сильвен Монсоро
ЦЗ
23
Альбен Эбондо
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Лоран Батльес
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
8
Алехандро Алонсо
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
4
Томас Аяссе
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
8
Кристоф Ландрен
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
28
Бубакар Саного
ЦФ
4-5-1
1
Планте
26
Лоренци
4
Бальде
3
Павон
5
Соро
39
Фаншон
7
Рокки
6
Айт Бен Идир
14
Мерием
27
Н'Диайе
29
Керморган
3-3-2-1-1
40
Жано
13
Гулам
24
Перрен
6
Монсоро
23
Эбондо
23
Гилявоги
3
Боканегра
8
Алонсо
10
Батльес
10
Пайет
97
Ривьер
29
Керморган
4
Аяссе
4
Аяссе
29
Керморган
14
Мерием
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
14
Мерием
7
Рокки
10
Гилас
10
Гилас
7
Рокки
8
Алонсо
8
Ландрен
8
Ландрен
8
Алонсо
10
Батльес
20
Сако
20
Сако
10
Батльес
97
Ривьер
28
Саного
28
Саного
97
Ривьер
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Сент-Этьен
19
Каба Диавара
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
19
Каба Диавара
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Арль-Авиньон - Сент-Этьен
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Себастьян Морейра
(Бельфор)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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