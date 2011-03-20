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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Арль-Авиньон
Кан - Арль-Авиньон: обзор матча 20 марта 2011
Кан
20.03.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
2 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
79'
Й. Молло
86'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Арль-Авиньон
ГОЛ! 2:0!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Б. Ниве
Замена
Р. ван Ла Парра
️️️️
Б. Ниве
Замена
Э. Коррезе
️️️️
К. Мерием
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Т. Аяссе
ГОЛ! 1:0!
Й. Молло
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
К. Траоре
️️️️
Р. Амума
Желтая карточка
Р. Инез
Желтая карточка
Л. Абензоар
Желтая карточка
Б. Соро
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
1
Томас Босмель
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
24
Роман Инез
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Дамьен Марк
ЦЗ
2
Николя Соб
ЦП
89
Йоан Молло
ЦП
10
Бенжамин Ниве
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
29
Янн Керморган
ЦФ
Кан
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
87
Бенжамин Морель
ЦФ
18
Кандиа Траоре
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
4-3-3
1
Босмель
20
Рейно
28
Арто
25
Марк
24
Инез
2
Соб
89
Молло
10
Ниве
75
Мулен
19
Эль-Араби
17
Амума
3-2-4-1
1
Планте
26
Лоренци
69
Абензоар
3
Павон
15
Лоренти
5
Соро
4
Аяссе
7
Рокки
14
Мерием
27
Н'Диайе
29
Керморган
17
Амума
18
Траоре
18
Траоре
17
Амума
10
Ниве
3
ван Ла Парра
3
ван Ла Парра
10
Ниве
14
Мерием
24
Коррезе
24
Коррезе
14
Мерием
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
27
Н'Диайе
4
Аяссе
5
Кабелла
5
Кабелла
4
Аяссе
Остались в запасе
Кан
Арль-Авиньон
87
Бенжамин Морель
ЦФ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Главный тренер
Патрис Гаранде
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Остались в запасе
87
Бенжамин Морель
ЦФ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
21
Пабло Барцола
ЦЗ
Остались в запасе
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Кан - Арль-Авиньон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Эрве Пиччирилло
(Мартик)
Стадион:
Мишель д'Орнано
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