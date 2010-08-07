Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Арль-Авиньон
Сошо - Арль-Авиньон: обзор матча 07 августа 2010
Сошо
07.08.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 1
Завершен
Арль-Авиньон
17'
Э. Бутен
55'
Ж. Фати
10'
Ф. Джа Джедже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Арль-Авиньон
Желтая карточка
Б. Соро
Замена
С. Бакамбу
️️️️
М. Майга
Замена
Карлао
️️️️
Н. Морис-Белэй
Замена
Б. Псауме
️️️️
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
М. Мартен
Желтая карточка
Э. Эрбате
Замена
Ч. Нажих
️️️️
К. Гилас
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фати
Замена
Б. Соро
️️️️
Ф. Лоренти
Желтая карточка
Д. Н'Диайе
Замена
Б. Идейе
️️️️
Э. Бутен
Желтая карточка
Р. Будебуз
Желтая карточка
Д. Айт Бен Идир
ГОЛ! 1:1!
Э. Бутен
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Джа Джедже
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Жереми Бреше
ЦЗ
19
Жак Фати
ЦЗ
6
Кевин Анин
ЦЗ
11
Яссин Микари
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
20
Эдуард Бутен
ЦП
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
10
Камель Гилас
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
50
Карлао
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Ромен Элие
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
14
Чафик Нажих
ЦФ
19
Каба Диавара
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Дрейер
6
Анин
11
Микари
23
Соже
19
Фати
5
Бреше
20
Бутен
15
Мартен
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
20
Майга
4-4-1-1
16
Мервиль
15
Лоренти
22
Германи
4
Эрбате
2
Меджиа
10
Гилас
27
Н'Диайе
6
Айт Бен Идир
4
Аяссе
9
Джа Джедже
29
Керморган
19
Морис-Белэй
50
Карлао
50
Карлао
19
Морис-Белэй
20
Бутен
12
Идейе
12
Идейе
20
Бутен
20
Майга
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Майга
15
Лоренти
5
Соро
5
Соро
15
Лоренти
9
Джа Джедже
7
Псауме
7
Псауме
9
Джа Джедже
10
Гилас
14
Нажих
14
Нажих
10
Гилас
Остались в запасе
Сошо
Арль-Авиньон
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
3
Ромен Элие
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
19
Каба Диавара
ЦФ
1
Венсан Планте
ВР
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Пьеррик Крос
ВР
18
Фредерик Дюплюс
ЛЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
Остались в запасе
3
Ромен Элие
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
19
Каба Диавара
ЦФ
1
Венсан Планте
ВР
Статистика матча Сошо - Арль-Авиньон
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
Все
Сошо
Арль-Авиньон
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Ле Таллек нашел новый клуб после ухода из «Торпедо»
2023.01.30 12:33
Кубок Франции. «Лион» забил пять голов «Сошо»
2021.03.06 22:40
Товарищеский матч. «ПСЖ» победил «Сошо», Паредес не забил пенальти
2020.08.06 00:49
В «Сошо» недовольны работой судей в Лиге 2
2018.10.09 07:56
Кубок Франции. «ПСЖ» в гостях разгромил «Сошо», Ди Мария сделал хет-трик
2018.02.07 01:03
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+