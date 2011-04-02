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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Монако
Арль-Авиньон - Монако: обзор матча 02 апреля 2011
Арль-Авиньон
02.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 2
Завершен
Монако
30'
Б. Муканджо
66'
Г. Лякомб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Монако
Замена
Д. Уэлком
️️️️
П. Чу-Юн
Желтая карточка
Т. Аяссе
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Замена
Э. Коррезе
️️️️
Ж. Фаншон
Желтая карточка
Т. Мангани
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 0:2!
Г. Лякомб
Пас отдал
Адриано
Замена
Г. Лякомб
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
К. Гилас
ГОЛ! 0:1!
Б. Муканджо
Замена
В. Муратори
️️️️
Л. Боннар
Красная карточка
Г. Лоренци
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
7
Ромайн Рокки
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
10
Камель Гилас
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
12
Адриано
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
12
Бенджамин Муканджо
АП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Лоран Банидэ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
5
Игор Лоло
ЛЗ
27
Грегори Лякомб
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
9
Джордж Уэлком
ЦФ
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
4-4-1-1
1
Планте
26
Лоренци
4
Бальде
3
Павон
15
Лоренти
39
Фаншон
7
Рокки
4
Аяссе
10
Гилас
9
Джа Джедже
29
Керморган
3-2-2-1-2
16
Руффье
12
Адриано
13
Ханссон
63
Н'Кулу
21
Боннар
27
Монгонгю
6
Кутадье
6
Мангани
12
Муканджо
21
Никулаэ
30
Пак Чу-Юн
39
Фаншон
24
Коррезе
24
Коррезе
39
Фаншон
10
Гилас
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
10
Гилас
9
Джа Джедже
5
Кабелла
5
Кабелла
9
Джа Джедже
30
Пак Чу-Юн
9
Уэлком
9
Уэлком
30
Пак Чу-Юн
21
Боннар
26
Муратори
26
Муратори
21
Боннар
21
Никулаэ
27
Лякомб
27
Лякомб
21
Никулаэ
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Монако
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Остались в запасе
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Остались в запасе
14
Паскаль Феиндуно
ЦФ
40
Себастьян Шаббер
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Лоран Банидэ
Статистика матча Арль-Авиньон - Монако
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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