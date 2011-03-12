Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Лорьян
Арль-Авиньон - Лорьян: обзор матча 12 марта 2011
Арль-Авиньон
12.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
3 : 3
Завершен
Лорьян
7'
К. Мерием
64'
Я. Керморган
80'
Р. Кабелла
19'
М. Амалфитано
45'
С. Диарра
53'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Лорьян
ГОЛ! 3:3!
Р. Кабелла
Пас отдал
К. Мерием
Замена
Ф. Коклен
️️️️
К. Монне-Паке
ГОЛ! 2:3!
Я. Керморган
Пас отдал
К. Мерием
Замена
Я. Керморган
️️️️
К. Гилас
Замена
Л. Абензоар
️️️️
Ж. Фаншон
Замена
Р. Кабелла
️️️️
С. Пиоселье
ГОЛ! 1:3!
К. Гамейро
Пас отдал
К. Монне-Паке
Желтая карточка
Г. Бурийон
ГОЛ! 1:2!
С. Диарра
Пас отдал
М. Амалфитано
Желтая карточка
Ж. Фаншон
19'
ГОЛ! 1:1!
М. Амалфитано
Пас отдал
С. Диарра
ГОЛ! 1:0!
К. Мерием
Пас отдал
К. Гилас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
3-5-2
1
Планте
5
Соро
3
Павон
15
Лоренти
39
Фаншон
4
Аяссе
8
Пиоселье
14
Мерием
10
Гилас
7
Рокки
27
Н'Диайе
4-4-2
16
Одар
5
Экюэль-Манга
6
Бака
6
Бурийон
21
Морель
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
15
Ромао
27
Диарра
22
Монне-Паке
9
Гамейро
39
Фаншон
69
Абензоар
69
Абензоар
39
Фаншон
8
Пиоселье
5
Кабелла
5
Кабелла
8
Пиоселье
10
Гилас
29
Керморган
29
Керморган
10
Гилас
22
Монне-Паке
13
Коклен
13
Коклен
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Лорьян
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Апаресидо Силва Жонатан
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Статистика матча Арль-Авиньон - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Парк-де-Спортс
Новости команд
Все
Арль-Авиньон
Лорьян
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+