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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Арль-Авиньон
Брест - Арль-Авиньон: обзор матча 16 октября 2010
Брест
16.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Арль-Авиньон
Замена
К. Диавара
️️️️
А. Харистеас
Замена
Б. Псауме
️️️️
К. Мерием
Замена
Х. Буазза
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Р. Пойе
️️️️
Л. Туре
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Стив Элана
ВР
25
Омар Даф
ЛЗ
4
Ахмед Кантари
ЦЗ
18
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
6
Бруно Груги
ЦП
5
Оскар Эволо
ЦП
20
Ричард Сума
ЦП
7
Марио Лика
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
39
Ларсен Туре
ЦФ
Главный тренер
Алекс Дюпон
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Брест
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
23
Йоанн Бинь
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
20
Роман Пойе
ПП
15
Томаш Микола
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
11
Хамер Буазза
ЦФ
19
Каба Диавара
ЦФ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
4-4-2
30
Элана
25
Даф
18
Апанга
44
Байссе
4
Кантари
6
Груги
20
Сума
7
Лика
5
Эволо
39
Туре
26
Ру
4-4-1-1
16
Мервиль
15
Лоренти
22
Германи
3
Павон
5
Соро
14
Мерием
8
Пиоселье
6
Айт Бен Идир
4
Аяссе
9
Джа Джедже
21
Харистеас
39
Туре
20
Пойе
20
Пойе
39
Туре
9
Джа Джедже
11
Буазза
11
Буазза
9
Джа Джедже
21
Харистеас
19
Диавара
19
Диавара
21
Харистеас
14
Мерием
7
Псауме
7
Псауме
14
Мерием
Остались в запасе
Брест
Арль-Авиньон
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
15
Томаш Микола
ЦФ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Главный тренер
Алекс Дюпон
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
Остались в запасе
23
Йоанн Бинь
ЦП
16
Гаэтан Денев
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
15
Томаш Микола
ЦФ
1
Усмане Кулибали
ЦЗ
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
Остались в запасе
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
Главный тренер
Алекс Дюпон
Статистика матча Брест - Арль-Авиньон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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