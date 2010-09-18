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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Марсель
Арль-Авиньон - Марсель: обзор матча 18 сентября 2010
Арль-Авиньон
18.09.2010, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 3
Завершен
Марсель
31'
Б. Шейру
36'
А. Айю
55'
А. Айю
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Марсель
Замена
Брандао
️️️️
А. Айю
Замена
С. Мбиа
️️️️
Б. Шейру
Замена
А. Басинас
️️️️
С. Пиоселье
Замена
Б. Псауме
️️️️
Я. Керморган
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Желтая карточка
Ш. Каборе
ГОЛ! 0:3!
А. Айю
Замена
Х. Буазза
️️️️
Ж. Фаншон
ГОЛ! 0:2!
А. Айю
Пас отдал
А. Жиньяк
ГОЛ! 0:1!
Б. Шейру
Желтая карточка
Я. Керморган
14'
Желтая карточка
С. Пиоселье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
14
Камиль Мерием
ПП
9
Франк Джа Джедже
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
7
Фабрис Абриэль
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Бенуа Шейру
ПП
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
11
Хамер Буазза
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
4-4-2
1
Планте
2
Меджиа
4
Эрбате
3
Павон
15
Лоренти
39
Фаншон
8
Пиоселье
6
Айт Бен Идир
14
Мерием
29
Керморган
9
Джа Джедже
4-3-2-1
30
Манданда
22
Сиссе
4
Хилтон
5
Хайнце
0
Тайво
8
Шейру
77
Каборе
7
Абриэль
28
Вальбуэна
24
Айю
10
Жиньяк
29
Керморган
7
Псауме
7
Псауме
29
Керморган
39
Фаншон
11
Буазза
11
Буазза
39
Фаншон
8
Пиоселье
26
Басинас
26
Басинас
8
Пиоселье
8
Шейру
25
Мбиа
25
Мбиа
8
Шейру
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
24
Айю
11
Брандао
11
Брандао
24
Айю
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Марсель
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
5
Бакари Соро
ЦЗ
16
Кирилье Мервиль
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
5
Бакари Соро
ЦЗ
16
Кирилье Мервиль
ВР
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Арль-Авиньон - Марсель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Парк-де-Спортс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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