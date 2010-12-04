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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Нанси
Арль-Авиньон - Нанси: обзор матча 04 декабря 2010
Арль-Авиньон
04.12.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 1
Завершен
Нанси
8'
Ф. Джа Джедже
26'
Ю. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Нанси
Желтая карточка
Л. Н'Гуэмо
Желтая карточка
Р. Кабелла
Замена
П. Ало'О Эфулу
️️️️
М. Ваируа
Замена
Ж. Лотье
️️️️
Б. Траоре
Замена
Р. Кабелла
️️️️
К. Диавара
Желтая карточка
Ж. Бризон
Замена
П. Беренге
️️️️
Б. Гаванон
Желтая карточка
Ж. Фаншон
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
Э. Эрбате
Желтая карточка
Б. Траоре
Желтая карточка
А. Н'Диайе
Замена
Я. Керморган
️️️️
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 1:1!
Ю. Хаджи
Пас отдал
Б. Гаванон
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джа Джедже
Пас отдал
К. Мерием
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
17
Андре Луис
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
32
Самба Диаките
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
19
Марама Ваируа
ЦФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Нанси
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
8
Фуад Рашид
ЦП
92
Аатиф Шаешу
ЦП
6
Паскаль Беренге
ЦП
14
Пол Ало'О Эфулу
ПП
3-2-3-1-1
16
Мервиль
69
Абензоар
5
Соро
4
Эрбате
2
Меджиа
15
Лоренти
39
Фаншон
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
9
Джа Джедже
19
Диавара
1-5-2-2
16
Грегорини
17
Луис
21
Н'Гуэмо
32
Диаките
21
Н'Диайе
27
Бризон
24
Гаванон
22
Кювилье
8
Траоре
15
Хаджи
19
Ваируа
4
Эрбате
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
4
Эрбате
19
Диавара
5
Кабелла
5
Кабелла
19
Диавара
9
Джа Джедже
29
Керморган
29
Керморган
9
Джа Джедже
8
Траоре
4
Лотье
4
Лотье
8
Траоре
24
Гаванон
6
Беренге
6
Беренге
24
Гаванон
19
Ваируа
14
Ало'О Эфулу
14
Ало'О Эфулу
19
Ваируа
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Нанси
22
Гаэль Германи
ЦЗ
1
Венсан Планте
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
8
Фуад Рашид
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Остались в запасе
22
Гаэль Германи
ЦЗ
1
Венсан Планте
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
Остались в запасе
8
Фуад Рашид
ЦП
1
Женнаро Брасильяно
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Арль-Авиньон - Нанси
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Парк-де-Спортс
Новости команд
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