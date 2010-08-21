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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Арль-Авиньон
Тулуза - Арль-Авиньон: обзор матча 21 августа 2010
Тулуза
21.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Арль-Авиньон
36'
Д. Браатен
61'
Э. Дидо
64'
Ф. Джа Джедже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Арль-Авиньон
Замена
️️️️
Э. Дево
Желтая карточка
Э. Дидо
Замена
К. Гилас
️️️️
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 2:1!
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 2:0!
Э. Дидо
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
Я. Керморган
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
Б. Соро
️️️️
А. Басинас
Желтая карточка
Я. Керморган
ГОЛ! 1:0!
Д. Браатен
Желтая карточка
Т. Аяссе
Желтая карточка
Ф. Табану
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Мауро Четто
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
27
Франк Табану
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
4
Томас Аяссе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Тулуза
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
27
Амаду Сукуна
ЦФ
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
3
Ромен Элие
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
14
Чафик Нажих
ЦФ
4-2-4
28
Валверде
3
Конгре
4
Четто
12
М'Бенге
17
Джуниньо
6
Капу
6
Дево
27
Табану
17
Дидо
55
Машаду
22
Браатен
2-5-1-2
1
Планте
4
Эрбате
2
Меджиа
4
Аяссе
14
Мерием
8
Пиоселье
26
Басинас
39
Фаншон
9
Джа Джедже
21
Харистеас
29
Керморган
26
Басинас
5
Соро
5
Соро
26
Басинас
29
Керморган
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
29
Керморган
9
Джа Джедже
10
Гилас
10
Гилас
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Тулуза
Арль-Авиньон
27
Амаду Сукуна
ЦФ
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
3
Ромен Элие
ЦЗ
14
Чафик Нажих
ЦФ
16
Кирилье Мервиль
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Остались в запасе
27
Амаду Сукуна
ЦФ
35
Ахмед Сукуна
ЦФ
16
Марк Видаль
ВР
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Остались в запасе
3
Ромен Элие
ЦЗ
14
Чафик Нажих
ЦФ
16
Кирилье Мервиль
ВР
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Тулуза - Арль-Авиньон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Муниципал
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