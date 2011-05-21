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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Арль-Авиньон
Ланс - Арль-Авиньон: обзор матча 21 мая 2011
Ланс
21.05.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 37 тур
0 : 1
Завершен
Арль-Авиньон
44'
Я. Керморган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Арль-Авиньон
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
К. Диавара
️️️️
К. Мерием
Замена
Й. Демон
️️️️
С. Орье
Замена
Ж. Кондогбиа
️️️️
Г. Сертик
Замена
С. Джозеф-Монроуз
️️️️
Эдуардо
ГОЛ! 0:1!
Я. Керморган
Пас отдал
К. Мерием
Замена
К. Гилас
️️️️
Ф. Лоренти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
5
Аладьин Яхья
ВР
13
Алассан Туре
ЦЗ
19
Закария Бергдич
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
10
Давид Полье
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
4
Томас Аяссе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Ланс
26
Йохан Демон
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
28
Стивен Джозеф-Монроуз
ЦФ
Арль-Авиньон
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
4-2-3
16
Касрауи
13
Туре
19
Бергдич
19
Варан
92
Орье
18
Руде
22
Сертик
11
Эдуардо
10
Полье
17
Джемаа
3-5-1-1
1
Планте
15
Лоренти
3
Павон
4
Бальде
27
Н'Диайе
4
Аяссе
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
7
Рокки
9
Джа Джедже
29
Керморган
11
Эдуардо
28
Джозеф-Монроуз
28
Джозеф-Монроуз
11
Эдуардо
92
Орье
26
Демон
26
Демон
92
Орье
22
Сертик
19
Кондогбиа
19
Кондогбиа
22
Сертик
14
Мерием
19
Диавара
19
Диавара
14
Мерием
9
Джа Джедже
5
Кабелла
5
Кабелла
9
Джа Джедже
15
Лоренти
10
Гилас
10
Гилас
15
Лоренти
Остались в запасе
Ланс
Арль-Авиньон
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча Ланс - Арль-Авиньон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Александре Кастро
(Лион)
Стадион:
Стад Болла-Делели
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