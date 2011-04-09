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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Арль-Авиньон
Бордо - Арль-Авиньон: обзор матча 09 апреля 2011
Бордо
09.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Арль-Авиньон
Желтая карточка
Ф. Лоренти
Замена
Фернандо
️️️️
Жуссие
Желтая карточка
А. Диарра
Желтая карточка
Р. Рокки
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Андре
Желтая карточка
Ф. Павон
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Д. Айт Бен Идир
️️️️
Т. Аяссе
Желтая карточка
Жуссие
16'
Замена
Э. Коррезе
️️️️
Л. Абензоар
Желтая карточка
С. Каррассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
12
Алу Диарра
ЦП
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Андре
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
69
Лоик Абензоар
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
10
Камель Гилас
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Пьер Дюкасс
ЦП
6
Фернандо
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
4-4-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
22
Сане
27
Планюс
8
Бен Халфаллах
20
Жуссие
18
Плашил
12
Диарра
27
Модест
21
Андре
4-5-1
1
Планте
15
Лоренти
4
Бальде
3
Павон
69
Абензоар
10
Гилас
27
Н'Диайе
7
Рокки
14
Мерием
4
Аяссе
29
Керморган
20
Жуссие
6
Фернандо
6
Фернандо
20
Жуссие
21
Андре
14
Диабате
14
Диабате
21
Андре
69
Абензоар
24
Коррезе
24
Коррезе
69
Абензоар
4
Аяссе
6
Айт Бен Идир
6
Айт Бен Идир
4
Аяссе
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
27
Н'Диайе
Остались в запасе
Бордо
Арль-Авиньон
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Главный тренер
Жан Тигана
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
Остались в запасе
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
5
Реми Кабелла
АП
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Бордо - Арль-Авиньон
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Шабан Дельма
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