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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Тулуза
Арль-Авиньон - Тулуза: обзор матча 15 мая 2011
Арль-Авиньон
15.05.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 36 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
20'
К. Гилас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Тулуза
Желтая карточка
Э. Капу
Замена
К. Диавара
️️️️
Р. Кабелла
Желтая карточка
Я. Керморган
Желтая карточка
В. Планте
Замена
Ф. Джа Джедже
️️️️
К. Гилас
Замена
К. Пентекот
️️️️
Э. Дево
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Замена
Д. Браатен
️️️️
П. Машаду
Желтая карточка
Ф. Павон
Замена
К. Мерием
️️️️
Э. Коррезе
Замена
Ф. Табану
️️️️
Ф. Мансаре
ГОЛ! 1:0!
К. Гилас
Пас отдал
Я. Керморган
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
7
Ромайн Рокки
ЦП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
7
Фоде Мансаре
ЛП
6
Этьенн Капу
ОП
6
Энтони Дево
ОП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
19
Каба Диавара
ЦФ
Тулуза
27
Франк Табану
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
9
Ксавье Пентекот
ЦФ
2-5-2-1
30
Яттара
26
Лоренци
3
Павон
27
Н'Диайе
7
Рокки
24
Коррезе
6
Айт Бен Идир
10
Гилас
4
Аяссе
5
Кабелла
29
Керморган
3-2-4-1
16
Ахамада
12
М'Бенге
2
Фофана
3
Конгре
6
Капу
6
Дево
17
Сиссоко
55
Машаду
17
Дидо
7
Мансаре
9
Сантандер
5
Кабелла
19
Диавара
19
Диавара
5
Кабелла
24
Коррезе
14
Мерием
14
Мерием
24
Коррезе
10
Гилас
9
Джа Джедже
9
Джа Джедже
10
Гилас
7
Мансаре
27
Табану
27
Табану
7
Мансаре
55
Машаду
22
Браатен
22
Браатен
55
Машаду
6
Дево
9
Пентекот
9
Пентекот
6
Дево
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Тулуза
1
Венсан Планте
ВР
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Арль-Авиньон - Тулуза
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Парк-де-Спортс
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