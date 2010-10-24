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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Лион
Арль-Авиньон - Лион: обзор матча 24 октября 2010
Арль-Авиньон
24.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лион
36'
Ф. Джа Джедже
47'
Д. Бриан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Лион
Желтая карточка
Д. Айт Бен Идир
Замена
Д. Н'Диайе
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
А. Харистеас
️️️️
Х. Буазза
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Сиссоко
ГОЛ! 1:1!
Д. Бриан
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
Б. Гомис
️️️️
К. Чельстрем
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
ГОЛ! 1:0!
Ф. Джа Джедже
Желтая карточка
А. Сиссоко
Желтая карточка
К. Чельстрем
Замена
Б. Псауме
️️️️
К. Мерием
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
4
Томас Аяссе
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
17
Жан Макун
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
7
Джимми Бриан
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
19
Каба Диавара
ЦФ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
4-4-1-1
16
Мервиль
5
Соро
22
Германи
3
Павон
15
Лоренти
4
Аяссе
6
Айт Бен Идир
14
Мерием
8
Пиоселье
9
Джа Джедже
11
Буазза
4-4-2
1
Льорис
15
Ревейер
15
Диакате
3
Крис
26
Сиссоко
17
Макун
4
Чельстрем
8
Гуркюфф
7
Бастос
9
Лисандро
7
Бриан
9
Джа Джедже
27
Н'Диайе
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
14
Мерием
7
Псауме
7
Псауме
14
Мерием
11
Буазза
21
Харистеас
21
Харистеас
11
Буазза
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
26
Сиссоко
91
Ляказетт
91
Ляказетт
26
Сиссоко
4
Чельстрем
18
Гомис
18
Гомис
4
Чельстрем
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Лион
19
Каба Диавара
ЦФ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
19
Каба Диавара
ЦФ
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Арль-Авиньон - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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