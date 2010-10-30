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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Арль-Авиньон
Лорьян - Арль-Авиньон: обзор матча 30 октября 2010
Лорьян
30.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 11 тур
2 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
55'
К. Гамейро
75'
Л. Китамбала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Арль-Авиньон
Замена
А. Мвуэмба
️️️️
К. Гамейро
Желтая карточка
М. Амалфитано
ГОЛ! 2:0!
Л. Китамбала
Пас отдал
К. Гамейро
Замена
Ж. Фаншон
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Ф. Коклен
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Б. Псауме
️️️️
Х. Буазза
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Желтая карточка
Э. Коррезе
Замена
Э. Коррезе
️️️️
Д. Айт Бен Идир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
19
Каба Диавара
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
4-3-3
16
Одар
14
Ле Лан
6
Бурийон
6
Бака
5
Экюэль-Манга
27
Диарра
15
Ромао
31
Амалфитано
9
Гамейро
22
Монне-Паке
99
Китамбала
4-3-1-2
16
Мервиль
15
Лоренти
22
Германи
3
Павон
5
Соро
27
Н'Диайе
6
Айт Бен Идир
8
Пиоселье
9
Джа Джедже
19
Диавара
11
Буазза
22
Монне-Паке
13
Коклен
13
Коклен
22
Монне-Паке
9
Гамейро
7
Мвуэмба
7
Мвуэмба
9
Гамейро
6
Айт Бен Идир
24
Коррезе
24
Коррезе
6
Айт Бен Идир
11
Буазза
7
Псауме
7
Псауме
11
Буазза
27
Н'Диайе
39
Фаншон
39
Фаншон
27
Н'Диайе
Остались в запасе
Лорьян
Арль-Авиньон
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
Статистика матча Лорьян - Арль-Авиньон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Стадион:
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