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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Арль-Авиньон - Ницца
Арль-Авиньон - Ницца: обзор матча 22 декабря 2010
Арль-Авиньон
22.12.2010, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арль-Авиньон - Ницца
Желтая карточка
Ж. Сабле
Желтая карточка
Д. Диаките
Желтая карточка
Р. Кабелла
Замена
Х. Бамого
️️️️
Ш. Бен-Саада
Замена
К. Диавара
️️️️
Д. Н'Диайе
Замена
Э. Мулунгуи
️️️️
А. Мунье
Замена
К. Гилас
️️️️
К. Мерием
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Дигар
Замена
Ж. Фаншон
️️️️
Ф. Лоренти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
22
Гаэль Германи
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
9
Франк Джа Джедже
АП
29
Янн Керморган
ЦФ
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
10
Камель Гилас
ПП
19
Каба Диавара
ЦФ
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
Ницца
30
Лукас Веронезе
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
21
Хабиб Бамого
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
4-3-2-1
16
Мервиль
22
Германи
5
Соро
3
Павон
15
Лоренти
27
Н'Диайе
14
Мерием
6
Айт Бен Идир
9
Джа Джедже
5
Кабелла
29
Керморган
3-5-1-1
0
Летизи
29
Клер
39
Пейчинович
2
Сивелли
27
Сабле
40
Мунье
15
Дигар
18
Диаките
18
Бен-Саада
14
Фаэ
28
Любоя
27
Н'Диайе
19
Диавара
19
Диавара
27
Н'Диайе
15
Лоренти
39
Фаншон
39
Фаншон
15
Лоренти
14
Мерием
10
Гилас
10
Гилас
14
Мерием
40
Мунье
11
Мулунгуи
11
Мулунгуи
40
Мунье
18
Бен-Саада
21
Бамого
21
Бамого
18
Бен-Саада
15
Дигар
7
Траоре
7
Траоре
15
Дигар
Остались в запасе
Арль-Авиньон
Ницца
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
30
Лукас Веронезе
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
2
Альваро Меджиа
ЛЗ
Остались в запасе
30
Лукас Веронезе
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Арль-Авиньон - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
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