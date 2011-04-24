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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Арль-Авиньон
Нанси - Арль-Авиньон: обзор матча 24 апреля 2011
Нанси
24.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Арль-Авиньон
Замена
А. Кювилье
️️️️
Ж. Бризон
Замена
Р. Рокки
️️️️
Э. Коррезе
Замена
К. Мартинес
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Д. Бакар
️️️️
Ж. Фере
Замена
Ж. Фаншон
️️️️
К. Гилас
Желтая карточка
А. Луис
Замена
Б. Гаванон
️️️️
Б. Траоре
Желтая карточка
Б. Траоре
10'
Красная карточка
Д. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
16
Дамьен Грегорини
ВР
25
Рейнальд Леметр
ЛЗ
4
Жордан Лотье
ЦЗ
17
Андре Луис
ЦЗ
20
Микаэль Кретьен Бассер
ПЗ
21
Ландри Н'Гуэмо
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
8
Бакайе Траоре
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
19
Марама Ваируа
ЦФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
26
Грэгори Лоренци
ЦЗ
5
Бакари Соро
ЦЗ
4
Дианбобо Бальде
ЦЗ
27
Деме Н'Диайе
ЦП
24
Эммануэль Коррезе
ЦП
6
Джамель Айт Бен Идир
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
5
Реми Кабелла
АП
10
Камель Гилас
ПП
29
Янн Керморган
ЦФ
Нанси
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
22
Александр Кювилье
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
24
Бенжамен Гаванон
ЦП
21
Джамель Бакар
ЦФ
Арль-Авиньон
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
7
Ромайн Рокки
ЦП
33
Клеман Мартинес
ЦП
4-4-2
16
Грегорини
25
Леметр
4
Лотье
17
Луис
20
Кретьен Бассер
21
Н'Гуэмо
8
Траоре
27
Бризон
25
Фере
19
Ваируа
15
Хаджи
3-4-2-1
16
Мервиль
26
Лоренци
5
Соро
4
Бальде
10
Гилас
24
Коррезе
6
Айт Бен Идир
27
Н'Диайе
9
Джа Джедже
5
Кабелла
29
Керморган
27
Бризон
22
Кювилье
22
Кювилье
27
Бризон
25
Фере
21
Бакар
21
Бакар
25
Фере
8
Траоре
24
Гаванон
24
Гаванон
8
Траоре
24
Коррезе
7
Рокки
7
Рокки
24
Коррезе
5
Кабелла
33
Мартинес
33
Мартинес
5
Кабелла
10
Гилас
39
Фаншон
39
Фаншон
10
Гилас
Остались в запасе
Нанси
Арль-Авиньон
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
Остались в запасе
40
Ронан Ле Кром
ВР
3
Жоэль Сами
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
Остались в запасе
30
Наби-Мусса Яттара
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
Главный тренер
Пабло Корреа
Статистика матча Нанси - Арль-Авиньон
2
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Марсель Пико
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