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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Арль-Авиньон
Монако - Арль-Авиньон: обзор матча 13 ноября 2010
Монако
13.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 13 тур
0 : 0
Завершен
Арль-Авиньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Арль-Авиньон
Замена
К. Диавара
️️️️
К. Мерием
Желтая карточка
К. Мерием
Замена
С. Пиоселье
️️️️
Б. Псауме
Замена
М. Кутадье
️️️️
Ж. Госсо
Замена
С. Гакпе
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Х. Буазза
️️️️
Ф. Джа Джедже
Замена
Ф. Бюло
️️️️
К. Малонга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Стефан Руффье
ВР
13
Петтер Ханссон
ЦЗ
28
Себастьен Пюйгренье
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
12
Адриано
ПЗ
19
Жан-Жак Госсо
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Крис Малонга
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Арль-Авиньон
16
Кирилье Мервиль
ВР
5
Бакари Соро
ЦЗ
22
Гаэль Германи
ЦЗ
4
Эламине Эрбате
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
15
Фабьен Лоренти
ПЗ
39
Жан-Алан Фаншон
ЛП
27
Деме Н'Диайе
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
7
Бенжамин Псауме
ЦФ
Монако
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
18
Фредерик Бюло
ЦП
6
Матье Кутадье
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
6
Серж Гакпе
ЦФ
Арль-Авиньон
1
Венсан Планте
ВР
8
Себастьян Пиоселье
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
11
Хамер Буазза
ЦФ
19
Каба Диавара
ЦФ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-2-4
16
Руффье
21
Боннар
13
Ханссон
28
Пюйгренье
12
Адриано
19
Госсо
6
Менди
4
Малонга
21
Никулаэ
7
Обамеянг
70
Мбокани
3-2-3-1-1
16
Мервиль
22
Германи
4
Эрбате
3
Павон
15
Лоренти
5
Соро
27
Н'Диайе
14
Мерием
39
Фаншон
9
Джа Джедже
7
Псауме
4
Малонга
18
Бюло
18
Бюло
4
Малонга
19
Госсо
6
Кутадье
6
Кутадье
19
Госсо
21
Никулаэ
6
Гакпе
6
Гакпе
21
Никулаэ
9
Джа Джедже
11
Буазза
11
Буазза
9
Джа Джедже
14
Мерием
19
Диавара
19
Диавара
14
Мерием
7
Псауме
8
Пиоселье
8
Пиоселье
7
Псауме
Остались в запасе
Монако
Арль-Авиньон
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Главный тренер
Ги Лякомб
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Остались в запасе
40
Себастьян Шаббер
ВР
13
Джими Траоре
ЛЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
6
Томас Мангани
ЦП
Остались в запасе
1
Венсан Планте
ВР
5
Реми Кабелла
АП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Ги Лякомб
Статистика матча Монако - Арль-Авиньон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Арль-Авиньон
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
Арль-Авиньон
0 : 3
11.08.2015
Эвиан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ред Стар
2 : 1
03.01.2015
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 1/8 финала
Арль-Авиньон
0 : 2
17.12.2014
Генгам
Франция. Кубок Лиги, 3 раунд
Реймс
2 : 3
28.10.2014
Арль-Авиньон
Франция. Кубок Лиги, 2 раунд
Анжер
1 : 2
26.08.2014
Арль-Авиньон
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Луи II
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