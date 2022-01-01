Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Сиренс - турнирная таблица

Сент-Полс-Бэй
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Рома
2
Янг Бойз
3
ЦСКА София
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
13
5
8
13
6
3
1
2
9
7
2
10
6
1
2
3
3
7
-4
5
6
1
2
3
4
10
-6
5
Группа B
1
Арсенал
2
Мольде
3
Рапид
4
Дандолк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
6
0
0
20
5
15
18
6
3
1
2
9
11
-2
10
6
2
1
3
11
13
-2
7
6
0
0
6
8
19
-11
0
Группа C
1
Байер
2
Славия
3
Хапоэль БШ
4
Ницца
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
0
1
21
8
13
15
6
4
0
2
11
10
1
12
6
2
0
4
7
13
-6
6
6
1
0
5
8
16
-8
3
Группа D
1
Рейнджерс
2
Бенфика
3
Стандард
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
13
7
6
14
6
3
3
0
18
9
9
12
6
1
1
4
7
14
-7
4
6
1
0
5
6
14
-8
3
Группа E
1
ПСВ
2
Гранада
3
ПАОК
4
Омония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
12
9
3
12
6
3
2
1
6
3
3
11
6
1
3
2
8
7
1
6
6
1
1
4
5
12
-7
4
Группа F
1
Наполи
2
Реал Сосьедад
3
АЗ Алкмаар
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
7
4
3
11
6
2
3
1
5
4
1
9
6
2
2
2
7
5
2
8
6
1
1
4
6
12
-6
4
Группа G
1
Брага
2
Лестер
3
Заря
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
10
4
13
6
4
1
1
14
5
9
13
6
2
0
4
6
11
-5
6
6
1
0
5
7
15
-8
3
Группа H
1
Милан
2
Лилль
3
Спарта
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
3
2
1
14
8
6
11
6
2
0
4
10
12
-2
6
6
1
1
4
10
19
-9
4
Группа I
1
Вильярреал
2
Маккаби
3
Сивасспор
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
14
5
9
13
6
3
2
1
6
7
-1
11
6
2
0
4
9
11
-2
6
5
0
1
4
4
10
-6
1
Группа J
1
Тоттенхэм
2
Антверпен
3
ЛАСК
4
Лудогорец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
5
10
13
6
4
0
2
8
5
3
12
6
3
1
2
11
12
-1
10
6
0
0
6
7
19
-12
0
Группа K
1
Динамо Загреб
2
Вольфсберг
3
Фейеноорд
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
9
1
8
14
6
3
1
2
7
6
1
10
6
1
2
3
4
8
-4
5
6
0
3
3
3
8
-5
3
Группа L
1
Хоффенхайм
2
Црвена Звезда
3
Слован
4
Гент
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
2
15
16
6
3
2
1
9
4
5
11
6
2
1
3
4
13
-9
7
6
0
0
6
4
15
-11
0
Команда
1
Рома
2
Янг Бойз
3
ЦСКА София
4
ЧФР Клуж
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
1
7
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
2
1
1
3
-2
2
Группа 1
1
Арсенал
2
Мольде
3
Рапид
4
Дандолк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
2
9
9
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
7
7
0
4
3
0
0
3
4
9
-5
0
Группа 2
1
Байер
2
Славия
3
Хапоэль БШ
4
Ницца
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
14
3
11
9
3
3
0
0
7
2
5
9
3
2
0
1
6
5
1
6
3
1
0
2
4
6
-2
3
Группа 3
1
Бенфика
2
Рейнджерс
3
Стандард
4
Лех
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
10
3
7
7
3
2
1
0
6
4
2
7
3
1
1
1
4
5
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
Группа 4
1
ПСВ
2
ПАОК
3
Гранада
4
Омония
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
4
4
6
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 5
1
АЗ Алкмаар
2
Наполи
3
Реал Сосьедад
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
5
2
3
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
4
-1
3
Группа 6
1
Лестер
2
Брага
3
Заря
4
АЕК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
0
3
3
9
-6
0
Группа 7
1
Милан
2
Лилль
3
Селтик
4
Спарта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
3
1
2
0
5
4
1
5
3
1
0
2
5
9
-4
3
3
1
0
2
5
6
-1
3
Группа 8
1
Маккаби
2
Вильярреал
3
Сивасспор
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
3
1
2
7
2
2
0
0
9
3
6
6
3
1
0
2
3
3
0
3
3
0
1
2
4
7
-3
1
Группа 9
1
Тоттенхэм
2
Антверпен
3
ЛАСК
4
Лудогорец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
0
9
9
3
2
0
1
4
2
2
6
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
0
0
3
3
8
-5
0
Группа 10
1
Динамо Загреб
2
Вольфсберг
3
Фейеноорд
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
1
1
1
2
4
-2
4
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
2
1
0
1
-1
2
Группа 11
1
Хоффенхайм
2
Црвена Звезда
3
Слован
4
Гент
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
11
1
10
9
3
2
1
0
7
2
5
7
3
1
1
1
1
2
-1
4
3
0
0
3
2
8
-6
0
Команда
1
Рома
2
Янг Бойз
3
ЧФР Клуж
4
ЦСКА София
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
0
2
3
7
-4
3
3
0
2
1
0
3
-3
2
Группа 1
1
Арсенал
2
Мольде
3
Рапид
4
Дандолк
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
3
6
9
3
1
1
1
5
7
-2
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
0
3
4
10
-6
0
Группа 2
1
Байер
2
Славия
3
Ницца
4
Хапоэль БШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
7
5
2
6
3
1
0
2
4
8
-4
3
3
0
0
3
4
10
-6
0
3
0
0
3
1
8
-7
0
Группа 3
1
Рейнджерс
2
Бенфика
3
Лех
4
Стандард
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
7
3
4
7
3
1
2
0
8
6
2
5
3
0
0
3
1
7
-6
0
3
0
0
3
3
9
-6
0
Группа 4
1
Гранада
2
ПСВ
3
Омония
4
ПАОК
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
4
5
-1
6
3
0
1
2
2
7
-5
1
3
0
1
2
3
5
-2
1
Группа 5
1
Наполи
2
Реал Сосьедад
3
АЗ Алкмаар
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
0
2
2
3
-1
3
3
0
1
2
3
8
-5
1
Группа 6
1
Брага
2
Лестер
3
АЕК
4
Заря
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
7
-1
6
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 7
1
Милан
2
Лилль
3
Спарта
4
Селтик
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
9
4
5
6
3
1
0
2
5
6
-1
3
3
0
1
2
5
10
-5
1
Группа 8
1
Вильярреал
2
Маккаби
3
Сивасспор
4
Карабах
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
1
1
1
3
6
-3
4
3
1
0
2
6
8
-2
3
2
0
0
2
0
3
-3
0
Группа 9
1
Антверпен
2
ЛАСК
3
Тоттенхэм
4
Лудогорец
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
3
1
6
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
1
1
6
5
1
4
3
0
0
3
4
11
-7
0
Группа 10
1
Динамо Загреб
2
Вольфсберг
3
Фейеноорд
4
ЦСКА
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
5
2
3
6
3
0
2
1
0
1
-1
2
3
0
1
2
3
7
-4
1
Группа 11
1
Хоффенхайм
2
Црвена Звезда
3
Слован
4
Гент
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
6
1
5
7
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
0
2
3
11
-8
3
3
0
0
3
2
7
-5
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоПуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
2
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
14
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
6
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
8
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
17
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+