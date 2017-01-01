Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эстерсунд - турнирная таблица

Эстерсунд
Сайт:
http://www.ostersundsfk.se/
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Группа A
1
Вильярреал
2
Астана
3
Славия
4
Маккаби
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
10
6
4
11
6
3
1
2
10
7
3
10
6
2
2
2
6
6
0
8
6
1
1
4
1
8
-7
4
Группа B
1
Динамо К
2
Партизан
3
Янг Бойз
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
15
9
6
13
6
2
2
2
8
9
-1
8
6
1
3
2
7
8
-1
6
6
1
2
3
6
10
-4
5
Группа C
1
Брага
2
Лудогорец
3
Истанбул Башакшехир
4
Хоффенхайм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
1
2
9
8
1
10
6
2
3
1
7
5
2
9
6
2
2
2
7
8
-1
8
6
1
2
3
8
10
-2
5
Группа D
1
Милан
2
АЕК
3
Риека
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
13
6
7
11
6
1
5
0
6
5
1
8
6
2
1
3
11
12
-1
7
6
1
2
3
9
16
-7
5
Группа E
1
Аталанта
2
Лион
3
Эвертон
4
Аполлон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
2
0
14
4
10
14
6
3
2
1
11
4
7
11
6
1
1
4
7
15
-8
4
6
0
3
3
5
14
-9
3
Группа F
1
Локомотив
2
Копенгаген
3
Шериф
4
Фастав
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
9
4
5
11
6
2
3
1
7
3
4
9
6
2
3
1
4
4
0
9
6
0
2
4
1
10
-9
2
Группа G
1
Виктория
2
ФКСБ
3
Лугано
4
Хапоэль БШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
0
2
13
8
5
12
6
3
1
2
9
7
2
10
6
3
0
3
9
11
-2
9
6
1
1
4
5
10
-5
4
Группа H
1
Арсенал
2
Црвена Звезда
3
Кельн
4
БАТЭ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
14
4
10
13
6
2
3
1
3
2
1
9
6
2
0
4
7
8
-1
6
6
1
2
3
6
16
-10
5
Группа I
1
Зальцбург
2
Марсель
3
Коньяспор
4
Витория Гимараеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
3
0
7
1
6
12
6
2
2
2
4
4
0
8
6
1
3
2
4
6
-2
6
6
1
2
3
5
9
-4
5
Группа J
1
Атлетик
2
Эстерсунд
3
Заря
4
Герта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
3
2
1
8
5
3
11
6
3
2
1
8
4
4
11
6
2
0
4
3
9
-6
6
6
1
2
3
6
7
-1
5
Группа K
1
Лацио
2
Ницца
3
Зюлте-Варегем
4
Витесс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
4
1
1
12
7
5
13
6
3
0
3
12
7
5
9
6
2
1
3
8
13
-5
7
6
1
2
3
5
10
-5
5
Группа L
1
Зенит
2
Реал Сосьедад
3
Русенборг
4
Вардар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
17
5
12
16
6
4
0
2
16
6
10
12
6
1
2
3
6
11
-5
5
6
0
1
5
3
20
-17
1
Команда
1
Астана
2
Вильярреал
3
Славия
4
Маккаби
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
1
1
7
4
3
4
3
1
1
1
5
4
1
4
3
1
0
2
1
3
-2
3
3
0
1
2
0
3
-3
1
Группа 1
1
Динамо К
2
Партизан
3
Скендербеу
4
Янг Бойз
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
4
5
7
3
2
0
1
6
4
2
6
3
1
2
0
4
3
1
5
3
1
1
1
3
3
0
4
Группа 2
1
Брага
2
Истанбул Башакшехир
3
Лудогорец
4
Хоффенхайм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
1
1
5
4
1
4
Группа 3
1
Милан
2
АЕК
3
Риека
4
Аустрия
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
8
3
5
7
3
0
3
0
4
4
0
3
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
2
8
-6
1
Группа 4
1
Аталанта
2
Лион
3
Аполлон
4
Эвертон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
1
6
9
3
2
1
0
8
1
7
7
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
1
2
4
9
-5
1
Группа 5
1
Копенгаген
2
Локомотив
3
Шериф
4
Фастав
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
0
5
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
2
0
2
1
1
5
3
0
2
1
1
3
-2
2
Группа 6
1
Виктория
2
Лугано
3
ФКСБ
4
Хапоэль БШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
9
2
7
9
3
2
0
1
5
4
1
6
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 7
1
Арсенал
2
Кельн
3
БАТЭ
4
Црвена Звезда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
1
8
7
3
2
0
1
6
3
3
6
3
1
1
1
3
4
-1
4
3
1
1
1
2
2
0
4
Группа 8
1
Зальцбург
2
Марсель
3
Витория Гимараеш
4
Коньяспор
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
0
4
7
3
2
1
0
3
1
2
7
3
1
2
0
3
2
1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
Группа 9
1
Эстерсунд
2
Атлетик
3
Герта
4
Заря
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
4
3
1
6
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
0
2
2
5
-3
3
Группа 10
1
Лацио
2
Ницца
3
Зюлте-Варегем
4
Витесс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
4
1
3
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
5
8
-3
4
3
1
0
2
3
5
-2
3
Группа 11
1
Зенит
2
Реал Сосьедад
3
Русенборг
4
Вардар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
3
2
0
1
8
3
5
6
3
1
1
1
4
3
1
4
3
0
1
2
1
12
-11
1
Команда
1
Вильярреал
2
Астана
3
Славия
4
Маккаби
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
5
2
3
7
3
2
0
1
3
3
0
6
3
1
2
0
5
3
2
5
3
1
0
2
1
5
-4
3
Группа 1
1
Динамо К
2
Партизан
3
Янг Бойз
4
Скендербеу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
6
5
1
6
3
0
2
1
2
5
-3
2
3
0
2
1
4
5
-1
2
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 2
1
Лудогорец
2
Брага
3
Истанбул Башакшехир
4
Хоффенхайм
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
4
4
0
4
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
0
1
2
3
6
-3
1
Группа 3
1
АЕК
2
Аустрия
3
Милан
4
Риека
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
2
1
1
5
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
5
3
2
4
3
1
1
1
7
6
1
4
Группа 4
1
Аталанта
2
Лион
3
Эвертон
4
Аполлон
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
7
3
4
5
3
1
1
1
3
3
0
4
3
1
0
2
3
6
-3
3
3
0
1
2
3
9
-6
1
Группа 5
1
Локомотив
2
Шериф
3
Копенгаген
4
Фастав
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
5
3
1
1
1
2
3
-1
4
3
0
2
1
2
3
-1
2
3
0
0
3
0
7
-7
0
Группа 6
1
ФКСБ
2
Виктория
3
Лугано
4
Хапоэль БШ
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
4
4
0
6
3
1
0
2
4
6
-2
3
3
1
0
2
4
7
-3
3
3
0
1
2
2
5
-3
1
Группа 7
1
Арсенал
2
Црвена Звезда
3
БАТЭ
4
Кельн
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
5
3
2
6
3
1
2
0
1
0
1
5
3
0
1
2
3
12
-9
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
Группа 8
1
Зальцбург
2
Коньяспор
3
Марсель
4
Витория Гимараеш
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
3
1
2
5
3
0
2
1
1
2
-1
2
3
0
1
2
1
3
-2
1
3
0
0
3
2
7
-5
0
Группа 9
1
Атлетик
2
Эстерсунд
3
Заря
4
Герта
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
1
2
0
4
2
2
5
3
1
1
1
3
2
1
4
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
0
3
3
6
-3
0
Группа 10
1
Лацио
2
Зюлте-Варегем
3
Ницца
4
Витесс
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
0
1
8
6
2
6
3
1
0
2
3
5
-2
3
3
1
0
2
5
3
2
3
3
0
2
1
2
5
-3
2
Группа 11
1
Зенит
2
Реал Сосьедад
3
Русенборг
4
Вардар
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
0
1
8
3
5
6
3
0
1
2
2
8
-6
1
3
0
0
3
2
8
-6
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
5
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+