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Эстерсунд - новости команды
Эстерсунд
Сайт:
http://www.ostersundsfk.se/
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Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Эстерсунд» благодаря дублю Камано
2021.02.05 18:23
2
Локомотив» сыграет с «Краснодаром» и «Ростовом» на втором зимнем сборе
2021.02.01 14:52
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Фото
«Ростов» назвал трех соперников по товарищеским матчам на сборе в Испании
2021.01.16 18:30
«Локомотив» сыграет в Марбелье с соперниками из Гибралтара и Швеции
2021.01.15 21:31
Хавбек «Эстерсунда» Айеш может перейти в «Спартак»
2019.05.29 17:35
3
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Эстерсунду», «Арсенал» обменялся голами с «Кальмаром»
2019.02.08 20:36
5
Кин считает Уилшира самым переоцененным игроком планеты
2018.02.23 14:20
2
Венгер: «Поражение от «Эстерсунда»? Можно назвать это самоуверенностью»
2018.02.23 12:04
Лига Европы. «Арсенал» проиграл «Эстерсунду», «Милан» и «Боруссия» Д идут дальше и другие результаты
2018.02.23 00:56
3
Озил и Рэмзи не сыграют с «Эстерсундом»
2018.02.21 16:32
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Эстерсунд» и другие результаты
2018.02.15 22:55
Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом», ведя 2:0
2018.01.27 22:04
14
Лига Европы. «Эстерсунд» обыграл «Зарю» и вышел в плей-офф, «Атлетик» вырвал победу у «Герты»
2017.11.23 23:05
Лига Европы. «Атлетик» победил «Эстерсунд», «Заря» проиграла «Герте»
2017.11.03 01:20
Президент «Эстерсунда»: «Меня чуть не стошнило после ничьей с «Атлетиком». Мы отомстим в ответном матче»
2017.10.20 01:34
2
Кокорин претендует на звание лучшего игрока первого тура Лиги Европы
2017.09.15 06:17
21
Игрок, которого футболисты и болельщики «Галатасарая» назвали террористом, забил в матче против клуба
2017.07.22 21:49
1
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