Хавбек «Эстерсунда» Айеш может перейти в «Спартак»

«Спартак» может усилиться игроком из шведской лиги.

По информации «Чемпионата», в сферу интересов москвичей попал правый атакующим полузащитник «Эстерсунда» Хосам Айеш.

В сезоне-2019 (в Швеции чемпионат проходит по системе «весна-осень») 24-летний футболист провел семь игр, забил один гол и сделал две голевые передачи. За сборную Швеции игрок Айеш сыграл одну товарищескую встречу.

При этом «Спартак» продолжает интересоваться хавбеком «Брюгге» Хансом Ванакеном. Бельгиец – одна из главных летних трансферных целей красно-белых. В прошедшем сезоне в активе 26-летнего футболиста 50 матчей во всех турнирах, 17 голов и 19 результативных передач.