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    Хавбек «Эстерсунда» Айеш может перейти в «Спартак»

    «Спартак» может усилиться игроком из шведской лиги.

    По информации «Чемпионата», в сферу интересов москвичей попал правый атакующим полузащитник «Эстерсунда» Хосам Айеш.

    В сезоне-2019 (в Швеции чемпионат проходит по системе «весна-осень») 24-летний футболист провел семь игр, забил один гол и сделал две голевые передачи. За сборную Швеции игрок Айеш сыграл одну товарищескую встречу.

    При этом «Спартак» продолжает интересоваться хавбеком «Брюгге» Хансом Ванакеном. Бельгиец – одна из главных летних трансферных целей красно-белых. В прошедшем сезоне в активе 26-летнего футболиста 50 матчей во всех турнирах, 17 голов и 19 результативных передач.

    Источник: «Чемпионат»

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    29.05.2019 17:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1882

      Boeung777 29 мая 2019, 19:13

      Да, статистика Ванакена впечатляет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 29 мая 2019, 18:27

      так себе стата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 29 мая 2019, 18:04

      за второго надо бороться

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