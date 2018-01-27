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  • Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом», ведя 2:0

Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом», ведя 2:0

27 января 2018, 22:04
14

Московский «Локомотив» продолжает работать на учебно-тренировочном сборе в Испании. Железнодорожники провели товарищеский матч против шведского «Эстерсунда», который также сыграет в плей-офф Лиги Европы. Россияне упустили победу в добавленное время.

Голами у «Локомотива» отметились Мануэль Фернандеш и братья Миранчуки.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Эстерсунд (Швеция) – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 16; 2:0 – Ан. Миранчук, 41; 2:1 – Хопкутт, 49; 3:1 – Ал. Миранчук, 59; 3:2 – Годдос, 67; 3:3 – 90+1.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Эстерсунд
Комментарии (14)
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Igor Belousov
1517081267
чемпионом не быть локо
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Romantic2010
1517082094
Кто не в курсе,напомню, что Шведская команда вышла в плей офф лиги европы, обыграв галатасарай попутно....Соперник был не простой, как кажется! плюс Локо периодами оч. хорошо комбинировал)
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Измайловский Кочегар
1517082196
Ну тут явно не все знают, что такое товарищеские матчи и зачем они нужны :-/
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Fan Loko mik
1517084368
Локо не плохо временами смотрелся, это радует! Чувствуется рука Палыча! Теперь осталось отшлифовать взаимодействие на поле до матча с Ниццей. Главное без травм.Чарли пока не на уровне, выпадает из игры, но думаю, что это временное явление. Удачи КРАСНО-ЗЕЛЁНЫЕ!!! С НАМИ БОГ!!!
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Argentina's
1517086562
Всего лишь товарищеская игра. И по ним судить не стоит станем чемпионами
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baden69
1517087510
Время еще есть, да и товарищеская игра - не официальная, Локо форму наберет. Короче, шансов у остальных на золото в ЧР совсем мало, но "надежда умирает последней..."
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Lokofint
1517094384
Товарняк на то он и есть, больше не результат а сама игра
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Zeff
1517098381
Вот так и в чемпионате будет.
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Serjoga
1517115835
Ну вообще то шведы сравняли счет на 80-й минуте! А по игре.... видно было, что Локо играл в половину своих возможностей, а шведы на пределе! Для наших команд такие игры не нужны: ни настроя, ни желания-отбывание номера!
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Gullit 76
1517132653
Всё пучком!Ждём начала второго круга.
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