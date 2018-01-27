Товарищеский матч. «Локомотив» упустил победу над «Эстерсундом», ведя 2:0

Московский «Локомотив» продолжает работать на учебно-тренировочном сборе в Испании. Железнодорожники провели товарищеский матч против шведского «Эстерсунда», который также сыграет в плей-офф Лиги Европы. Россияне упустили победу в добавленное время.

Голами у «Локомотива» отметились Мануэль Фернандеш и братья Миранчуки.

Товарищеский матч

Локомотив (Россия) – Эстерсунд (Швеция) – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Фернандеш, 16; 2:0 – Ан. Миранчук, 41; 2:1 – Хопкутт, 49; 3:1 – Ал. Миранчук, 59; 3:2 – Годдос, 67; 3:3 – 90+1.