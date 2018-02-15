Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Эстерсунд» и другие результаты

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» в гостях разгромил «Эстерсунд» – 3:0.

С результатами остальных встреч можно ознакомиться ниже.

Лига Европы. 1/16 финала, первые матчи

Эстерсунд (Швеция) – Арсенал (Англия) – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Монреаль, 13; 0:2 – Папагианнопулос, 24 (в свои ворота); 0:3 – Озил, 58.

Реал Сосьедад (Испания) – Зальцбург (Австрия) – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Оярсабль, 27 (в свои ворота); 1:1 – Одриосола, 57; 2:1 – Янузай, 80; 2:2 – Минамино, 90+4.

Лудогорец (Болгария) – Милан (Италия) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кутроне, 45; 0:2 – Родригес, 64 (с пенальти); 0:3 – Борини, 90+2.

Боруссия Д (Германия) – Аталанта (Италия) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Шюррле, 30; 1:1 – Иличич, 51; 1:2 – Иличич, 56; 2:2 – Батшуайи, 65; 3:2 – Батшуайи, 90+1.

Марсель (Франция) – Брага (Португалия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Жермен, 4; 2:0 – Жермен, 69; 3:0 – Товен, 74.

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Результаты Лиги Европы