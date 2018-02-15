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Реал Сосьедад - Зальцбург

15.02.2018, Четверг, 21:00 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Реал Сосьедад - Зальцбург
Группа L И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 6 5 1 0 17:5 +12 16
2. Реал Сосьедад 6 4 0 2 16:6 +10 12
3. Русенборг 6 1 2 3 6:11 -5 5
4. Вардар 6 0 1 5 3:20 -17 1
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